Solo 15 senadores dan la cara

La caída del peronismo en el Senado argentino alcanza un nivel histórico de representación, coincididiendo con la incertidumbre en torno al liderazgo de Cristina Kirchner, tras su condena y las recientes elecciones legislativas.

La pérdida de influencia del peronismo en el Senado no solo es un reflejo de su disminuida representación, sino también de un proceso interno que ha exacerbado las divisiones. La reciente votación del Presupuesto 2026 evidenció la fractura en el espacio político, mientras el kirchnerismo vive momentos de cuestionamiento.

El Declive del Liderazgo Kirchnerista

Este debilitamiento se hace evidente tras la condena de Cristina Kirchner y la derrota en las elecciones de octubre. La polémica sobre el desdoblamiento electoral en Buenos Aires ilustró aún más la falta de unión, con la ex presidenta y Axel Kicillof discutiendo cómo esto podría fragmentar al peronismo en sectores que operan bajo intereses locales.

Divisiones Internas y Nuevas Alianzas

En la reciente votación del Presupuesto, tres senadores del interbloque Popular votaron a favor, lo que ha intensificado las tensiones en el bloque. La decisión de Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moises, quienes siguieron instrucciones de sus gobernadores, llevó a un consuelo entre algunos referentes que expresaron: “Lo único bueno es que nos sirve para saber cuántos somos”.

Menos de un Tercio en el Senado

Con solo 25 senadores, el peronismo apenas supera el tercio de los legisladores, un número crucial en las negociaciones para llevar a cabo nombramientos que requieren una mayoría especial. En los últimos años, el peronismo había disfrutado de una mayor estabilidad, llegando a tener más de 37 senadores tras las elecciones de 2011.

Las Nuevas Bancadas y el Futuro del Peronismo

El surgimiento de la bancada Convicción Federal, que incluye a senadores como Fernando Rejal y Fernando Salino, plantea un nuevo escenario. Rejal y Salino votaron en contra del Presupuesto, afirmando su deseo de fortalecer su presencia en el Senado sin alinearse con el kirchnerismo.

Las Consecuencias de la Fragmentación

Algunos senadores han expresado su preocupación por cómo esta fragmentación podría perjudicar al peronismo a largo plazo, señalando que “responden a intereses provinciales” pero descuidan la visión colectiva del Estado que se necesita.

El Papel de la Ex Presidenta en el Senado

A pesar de la situación, más de la mitad de los 21 miembros de la bancada Justicialista aún son leales a la ex presidenta. Figuras claves, como José Mayans y Juliana Di Tullio, continúan siendo influyentes dentro del partido, aunque la división entre quienes dependen de gobernadores y aquellos que siguen a Kirchner se vuelve más notoria.

Las Perspectivas en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, la situación no es diferente. Más de la mitad de los 93 miembros de Unión por la Patria reconocen a Cristina Kirchner como su líder, quien aún juega un papel significativo en la conformación de listas electorales.