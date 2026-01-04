Nuevas bandas emergen mientras crece la expectativa por medidas anti cepo

El inicio de 2026 presenta un panorama cambiario incierto en Argentina, ya que el presidente Javier Milei no ha cumplido su promesa de eliminar el cepo cambiario. A pesar de los cambios implementados, el mercado aún enfrenta restricciones que generan preocupación.

Desde que comenzó el nuevo año, se ha evidenciado el incumplimiento de la promesa del presidente Javier Milei, quien había declarado que «el 1 de enero de 2026 el cepo ya no existirá». Aunque en abril se eliminaron varias restricciones, el mercado cambiario todavía no está completamente liberado, lo que apunta a que estas medidas podrían estar en pausa.

A la par, el Gobierno ha comenzado a ejecutar reformas en el esquema cambiario. Desde este mes, el ajuste de la banda de flotación dejará de ser fijo y se alineará con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de dos meses para sus datos oficiales.

Esto significa que el último IPC oficial, correspondiente a noviembre, fue del 2.5% mensual. Así, el límite superior de la banda cambiaria a finales de enero asciende a $1.564,24, incrementándose gradualmente a lo largo del mes.

Cambios en la Demanda de Dólares Durante el Verano

Los analistas estiman que el tipo de cambio oficial se mantendrá relativamente estable en las primeras semanas de enero. Sin embargo, a partir de mediados de mes, tradicionalmente se observa una caída en la demanda de pesos, lo que suele presionar el mercado cambiario por una mayor búsqueda de dólares.

A pesar de este fenómeno, se prevé que la presión sea menor este año. Se anticipa que una buena cosecha fina y la reciente emisión de títulos de deuda corporativos en dólares aumenten la oferta de divisas, lo que podría compensar la habitual demanda por dólares en esta época del año.

Las Promesas de Milei y la Realidad Cambiaria

A pesar de que desde el 1 de enero las empresas tienen libertad para girar utilidades del ejercicio 2025 al exterior, las restricciones para años anteriores todavía son vigentes. Las regulaciones actuales afectan tanto a individuos como a empresas, lo que convierte la promesa de Milei en un compromiso aún pendiente de cumplir.

Desde abril de 2025, las personas han visto una reducción en las restricciones, aunque las empresas todavía enfrentan limitaciones importantes. Los cambios esperados en la normativa son particularmente cruciales para ellas, debido al impacto que tendría en el mercado de divisas.

Restricciones que Persiste para los Individuos

Entre las principales restricciones que aún afectan a los individuos destacan:

1. Restricción Cruzada: Esta norma impide la venta de dólares en el MEP o CCL si previamente se adquirieron en el mercado oficial. Esta medida fue reinstaurada en septiembre de 2025.

2. Dólar Tarjeta: Implica un recargo del 30% sobre el tipo de cambio oficial para las compras en el extranjero con tarjeta de crédito.

Limitaciones para Empresas

Las empresas enfrentan restricciones similares, entre las más relevantes están:

1. Restricción Cruzada: A las empresas que operan en el mercado cambiario les es imposible acceder al mercado oficial si además operan dólares en el ámbito bursátil.

2. Limitaciones para Dividendos: El acceso al mercado oficial para girar dividendos de años anteriores a 2025 se mantiene restringido, aunque se ha permitido para el ejercicio 2025.

El futuro de las regulaciones cambiarias sigue siendo incierto, y es probable que se produzcan novedades en un contexto de mayor oferta de divisas y optimismo en los mercados, especialmente con la llegada de la cosecha gruesa a finales de marzo y principios de abril.