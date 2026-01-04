Documentos Reveladores: Los Secretos Ocultos de los Fondos del Fútbol Argentino

Revelan un Circuito Financiero Opaco en la Gestión de Fondos de la Selección Argentina

Un detallado hallazgo de documentos bancarios en Miami destapa la compleja red de manejo de los recursos provenientes de la Selección Argentina, revelando vínculos alarmantes y prácticas poco transparentes.

Las recientes planillas bancarias a las que accedió Infobae a través de un procedimiento judicial en Estados Unidos ponen al descubierto las maniobras financieras que han rodeado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo la dirección de Claudio “Chiqui” Tapia. Este análisis minucioso examina con precisión el flujo de dinero generado por la selección a lo largo de los años.

Las Controversiales Transferencias de Dinero

Las planillas revelan un volumen significativo de transferencias que han transcurrido entre cuentas de distintos bancos, incluyendo Bank of America y JPMorgan. Desde su llegada hasta su distribución, el dinero no siempre hizo su recorrido por las cuentas oficiales de la AFA, lo que da lugar a profundas preocupaciones sobre su gestión.

El Rol de TourProdEnter LLC

Los ingresos de la selección estaban sistemáticamente desviados hacia TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Florida y controlada por Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Este esquema, en el que la firma tenía un acuerdo de exclusividad con la AFA, permitió que la empresa recibiera comisiones del 30% sobre los ingresos, aunque se sospecha que su eficacia como intermediaria es más que discutible.

Sospechas de Uso Indebido de Fondos

Las transferencias observadas han sido de montos considerables, lo que ha elevado las sospechas sobre el destino final de los fondos. Desde pagos personales hasta depósitos en sociedades offshore, se investiga si parte de estos recursos fueron utilizados para la compra de un club europeo. Este uso indiscriminado de los fondos presenta un oscuro panorama sobre la administración de la AFA.

Gastos Personales a Cargos de la AFA

Además de las inquietantes transferencias a cuentas offshore, las planillas indican gastos extravagantes, incluyendo servicios de aviación privada, que no tienen justificación clara en términos de actividades vinculadas al fútbol. Pagos realizados a individuos cercanos a la AFA han levantado aún más las alarmas sobre la rendición de cuentas.

Investigación en Curso

Este escándalo financiero ha captado la atención de las autoridades estadounidenses, que están en proceso de investigar a fondo las actividades de TourProdEnter y su relación con la AFA. Con miles de millones involucrados y una estructura financiera enmarañada, el futuro de las operaciones de la AFA está bajo una lupa crítica.

La Distancia entre Declaraciones y Realidades