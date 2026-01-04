Trabajador desaparecido hallado muerto tras el colapso de un techo en mina de carbón de Queensland

Un trabajador de la mina Curragh en Queensland ha sido hallado sin vida tras un trágico colapso en el techo del yacimiento ocurrido el viernes. Este incidente ha conmocionado a la comunidad y subraya los peligros inherentes a la industria minera.

Este desafortunado suceso tuvo lugar alrededor de las 15:00 horas del viernes, cuando el hombre quedó atrapado a gran profundidad dentro de la mina, generando preocupaciones sobre su situación y posibles chances de rescate.

Rescate de Emergencia y Recuperación del Cuerpo

Las autoridades locales, lideradas por el ministro de Minas en funciones, Tony Perrett, confirmaron que el cuerpo fue recuperado la noche del sábado. “Un trabajador fue rescatado de forma segura, mientras que equipos especializados trabajaron intensamente para estabilizar la zona y acceder al segundo individuo”, detalló Perrett, lamentando la pérdida del trabajador atrapado.

Datos sobre la Mina Curragh

La mina Curragh, ubicada al norte de Blackwater y a unos 200 km de Rockhampton, ha estado en funcionamiento desde 1983 y abarca más de 256 kilómetros cuadrados a través de dos minas separadas. En 2018, la propiedad fue adquirida por Coronado Global Resources.

La Reacción de Coronado Global Resources

Douglas Thompson, CEO de Coronado, expresó su profunda tristeza por el suceso y extendió las condolencias a la familia y compañeros del trabajador fallecido. La empresa está colaborando con el operador de la mina, Mammoth Underground Mine Management, para esclarecer las causas del colapso.

Otros Incidentes Involucran Tragedia

En un evento separado, a cerca de 300 km al norte de Curragh, un prospector de oro de 58 años murió tras ser golpeado por rocas en un sitio minero privado. El hombre se encontraba trabajando solo con un excavador en la propiedad de Mount Britton cuando la cara de la roca se desplomó, causándole heridas fatales en la pierna.

Perrett comentó que estos incidentes son «recordatorios trágicos de los riesgos que enfrentan quienes operan en nuestro sector de recursos». Subrayó la importancia de que cada trabajador regrese a casa de manera segura, instando a realizar investigaciones completas y exhaustivas para obtener respuestas y evitar que se repitan estos sucesos.