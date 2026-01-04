Revelan el costo mensual de criar a un niño en CABA

El Alto Costo de Criar a un Niño en Buenos Aires: Números que Impactan

Según un reciente estudio del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad, criar a un niño en la capital argentina puede costar entre $800,000 y $1,200,000 por mes, dependiendo de su edad y género. Los datos se presentaron en la Legislatura Porteña y revelan un panorama preocupante para muchas familias.

Una Canasta de Crianza Reveladora

La nueva «canasta de crianza», presentada hace unas semanas, muestra que cuidar a un varón de un año cuesta aproximadamente $1,293,239, mientras que el cuidado de una niña de la misma edad se sitúa en $1,282,564. A medida que los niños crecen, los gastos varían, con costos más altos hacia el final de la adolescencia.

Objetivo de la Canasta

Este instrumento, creado tras más de un año de trabajo conjunto entre expertos en estadística y ONGs, busca proporcionar una visión clara sobre los gastos que enfrentan las familias. Considera gastos esenciales como alimentación, vestimenta, educación y cuidado de la salud, adaptados a cada grupo etario.

Actualizaciones Periódicas y Relevancia

Los datos se actualizarán regularmente, permitiendo, por primera vez, que los jueces de familia cuenten con cifras precisas para establecer cuotas alimenticias justas, lo que promete minimizar disputas legales en casos de separación. Según Janine Weidemann, directora general de Acceso a la Justicia, esto reducirá la angustia de las madres solteras que a menudo luchan por el apoyo financiero adecuado.

Desglosando los Gastos por Edad

Desde bebés hasta adolescentes, la canasta incluye diversas variables. Para los lactantes y menores de 2 años, los costos son diferentes que para aquellos entre 13 y 17 años, donde el gasto mensual puede alcanzar el millón de pesos.

Un Indicio de la Necesidad Social

Este nuevo indicador permite medir el gasto total que enfrentan los hogares con menores de 0 a 17 años, que representan aproximadamente el 22,5% de la población porteña. Además, el estudio refleja que más de 12,000 deudores alimentarios están activos en el sistema judicial del país, lo que añade un matiz crítico a la discusión sobre la responsabilidad parental.

Graves Consecuencias para Deudores Alimentarios

La Ley 6.771 de Buenos Aires clasifica como «morosos» a aquellos que deben dos cuotas o más de manutención. Estas personas enfrentan restricciones serias, como la imposibilidad de abrir cuentas bancarias o ser funcionarios públicos.

La creación de herramientas estadísticas confiables como esta canasta es fundamental para establecer políticas públicas que protejan los derechos de los niños y proporcionen a las familias información valiosa para su planificación económica.