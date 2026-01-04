Telefónica, Telecom y Milei: El Inminente Choque de Gigantes en la Recta Final

La encrucijada entre Javier Milei y el acuerdo de compra de Telefónica por parte de Telecom se intensifica. El presidente ha dejado claro su rechazo, mientras que los involucrados avanzan sin mirar atrás.

La atención se centra en el choque de intereses que enfrenta al gobierno de Javier Milei con la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (Movistar) por parte de Telecom Argentina. Con la fecha límite para la decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) acercándose, la tensión se eleva.

Decisión Pendiente del Enacom: ¿Aceptación o Rechazo?

Hoy marca el final del plazo para que el Enacom determine la aprobación de la compra, cuyo decreto 448/2025 está a punto de expirar. Sin embargo, los rumores sugieren que la administración de Milei descarta la operación, citando riesgos en términos de competencia y posibles monopolios.

El Impasse con Telefónica

Desde la perspectiva de Telefónica, no hay vuelta atrás. La compañía ya ha recibido más de US$ 1.245 millones por la operación, y ese monto se encuentra registrado en su balance como un activo significativo. Esta situación deja a los nuevos propietarios la responsabilidad de cumplir con las exigencias del Estado argentino.

El Papel del Grupo Clarín y la Financiación Internacional

Telecom, que cuenta entre sus principales accionistas al Grupo Clarín con un 40%, ha manejado la situación financiera de manera notable. La transacción fue facilitada por un apalancamiento del 90%, algo inusual en este tipo de adquisiciones, que involucró a prestamistas globales como BBVA y Deutsche Bank.

La Estrategia de Negociación Secreta

A pesar de la oposición del Gobierno, la negociación entre Telefónica y Telecom se llevó a cabo en estricto secreto desde mediados del año pasado, una estrategia impulsada por el Grupo Clarín y la firma mexicana Fintech, que busca evitar filtraciones y presiones sobre el acuerdo.

La Resistencia del Gobierno y sus Alternativas

El gobierno, que había considerado otros compradores como el Grupo Werthein y Eduardo Elsztain, emitió un comunicado alertando sobre la posible concentración de mercado resultado de la fusión. La perspectiva oficial sostiene que la fusión resultaría en cuotas de mercado alarmantes: un 61% en telefonía móvil y hasta un 80% en internet residencial.

La Respuesta de Telecom y Nuevas Jugadas en el Mercado

Desde Telecom, argumentan que deben considerarse otros factores, como el surgimiento de competidores en el ámbito digital, como Starlink, lo que diluiría su participación en el mercado por debajo del umbral del 25%. Esta narrativa busca contrarrestar los comentarios del Gobierno y posicionar a Telecom en una luz más favorable bajo las actuales circunstancias.

Un Futuro Incierto: ¿Qué Pasará con la Adquisición?

A medida que la situación se desarrolla, queda claro que el conflicto no resolverá simplemente. Con reuniones y negociaciones aún en la mesa, la empresa enfrentará obstáculos adicionales, incluyendo una posible intervención estatal en caso de continuar con la compra. El enfoque de Milei sobre la reestructuración de Telecom podría traer cambios significativos en las operaciones del gigante de las telecomunicaciones.

Esta situación, marcada por una complejidad política y económica, indicará hacia dónde se dirigen las telecomunicaciones en Argentina, y es posible que la saga continúe más allá del actual mandato presidencial.