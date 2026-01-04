Fiebre Femenina: La Nueva Serie que Arrasa

La Nueva Miniserie «El Tiempo de las Moscas»: Carla Peterson y Nancy Dupláa Brillan en Netflix
Desde el 1° de enero, los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de «El Tiempo de las Moscas», una intrigante miniserie que destaca la poderosa conexión entre Carla Peterson y Nancy Dupláa.
El esperado estreno de «El Tiempo de las Moscas» ya está aquí, y con su lanzamiento llega una mezcla cautivadora de amistad, intriga y un toque de humor negro. Con seis episodios que prometen mantener a la audiencia al borde de la silla, las talentosas actrices son las protagonistas de esta adaptación de las novelas de Claudia Piñeiro.
Un Viaje a Través de la Amistad y la Intriga
Carla Peterson describe la serie como una rica mezcla de géneros, combinando acción, comedia y drama: “Es como una novela de Agatha Christie, pero con un toque muy argentino”. En este sentido, la serie no solo se limita a contar una historia, sino que invita a reflexionar sobre el mundo femenino actual.
Las Directoras y el Estilo Único
Bajo la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, «El Tiempo de las Moscas» muestra diferentes perspectivas narrativas que enriquecen la trama. Peterson destaca cómo cada director aportó su propio estilo, creando una obra más compleja y profunda. “La química entre ambos directores en la filmación de diferentes momentos añade capas a nuestros personajes”, asegura.
La Química en Pantalla
Más allá de la historia, la relación entre Peterson y Dupláa es palpable. Ambas actrices resaltan la atmósfera cálida durante el rodaje, lo que les permitió explorar diversas emociones. “No hubo grandes complicaciones; estábamos cómodas y trabajamos en función de mantener la energía necesarias para contar esta relación íntima”, comparte Dupláa.
Una Mirada al Empoderamiento Femenino
El guion muestra un panorama diverso de mujeres: “No se trata de personajes unidimensionales; hay chicas buenas y malas, y esto enriquece la narrativa”, comenta Petersen. Además, Dupláa añade que la historia celebra la fortaleza femenina y la solidaridad entre mujeres, que surge en un contexto desafiante.
Un Espacio para la Actuación Independiente
La entrega ha reunido un elenco de actores provenientes del teatro independiente, añadiendo frescura y autenticidad a la serie. Peterson valora el enriquecimiento que estas colaboraciones traen al proyecto: “Trabajar con talento emergente nos da esa energía contagiosa y la posibilidad de crear juntos algo especial”.
Nuevos Retos y Personajes Complejos
Preguntadas sobre el reto de interpretar personajes con matices, Dupláa comparte que se siente cómoda explorando energías más masculinas. “Es un viaje que conozco bien, y me divierto enormemente interpretando estos roles”. La unión de estas experiencias enriquece la narrativa de «El Tiempo de las Moscas».