Fiebre Femenina: La Nueva Serie que Arrasa

Desde el 1° de enero, los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de «El Tiempo de las Moscas», una intrigante miniserie que destaca la poderosa conexión entre Carla Peterson y Nancy Dupláa.

El esperado estreno de «El Tiempo de las Moscas» ya está aquí, y con su lanzamiento llega una mezcla cautivadora de amistad, intriga y un toque de humor negro. Con seis episodios que prometen mantener a la audiencia al borde de la silla, las talentosas actrices son las protagonistas de esta adaptación de las novelas de Claudia Piñeiro.

Un Viaje a Través de la Amistad y la Intriga

Carla Peterson describe la serie como una rica mezcla de géneros, combinando acción, comedia y drama: “Es como una novela de Agatha Christie, pero con un toque muy argentino”. En este sentido, la serie no solo se limita a contar una historia, sino que invita a reflexionar sobre el mundo femenino actual.

Las Directoras y el Estilo Único

Bajo la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, «El Tiempo de las Moscas» muestra diferentes perspectivas narrativas que enriquecen la trama. Peterson destaca cómo cada director aportó su propio estilo, creando una obra más compleja y profunda. “La química entre ambos directores en la filmación de diferentes momentos añade capas a nuestros personajes”, asegura.

La Química en Pantalla

Más allá de la historia, la relación entre Peterson y Dupláa es palpable. Ambas actrices resaltan la atmósfera cálida durante el rodaje, lo que les permitió explorar diversas emociones. “No hubo grandes complicaciones; estábamos cómodas y trabajamos en función de mantener la energía necesarias para contar esta relación íntima”, comparte Dupláa.

Una Mirada al Empoderamiento Femenino

El guion muestra un panorama diverso de mujeres: “No se trata de personajes unidimensionales; hay chicas buenas y malas, y esto enriquece la narrativa”, comenta Petersen. Además, Dupláa añade que la historia celebra la fortaleza femenina y la solidaridad entre mujeres, que surge en un contexto desafiante.

Un Espacio para la Actuación Independiente

La entrega ha reunido un elenco de actores provenientes del teatro independiente, añadiendo frescura y autenticidad a la serie. Peterson valora el enriquecimiento que estas colaboraciones traen al proyecto: “Trabajar con talento emergente nos da esa energía contagiosa y la posibilidad de crear juntos algo especial”.

Nuevos Retos y Personajes Complejos

Preguntadas sobre el reto de interpretar personajes con matices, Dupláa comparte que se siente cómoda explorando energías más masculinas. “Es un viaje que conozco bien, y me divierto enormemente interpretando estos roles”. La unión de estas experiencias enriquece la narrativa de «El Tiempo de las Moscas».