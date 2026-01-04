A raíz de la reciente incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del líder chavista Nicolás Maduro, el gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha decidido adoptar nuevas restricciones migratorias para prevenir la llegada de funcionarios vinculados al régimen.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció oficialmente estas medidas, destacando que tienen como objetivo impedir el ingreso de ciudadanos ligados a Maduro, en un esfuerzo por frenar posibles fugas hacia Argentina.

Detalles de las Restricciones Migratorias

Adorni explicó que estas restricciones afectarán a funcionarios del gobierno venezolano, miembros de las fuerzas armadas, así como empresarios sancionados por Estados Unidos. Según sus palabras, «los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país».

Reacciones en la Región

El respaldo de Argentina a la intervención estadounidense contrasta con la postura de otros países latinoamericanos, como Uruguay, Brasil y México, que rechazaron la acción militar. Solo Ecuador y Argentina manifestaron su apoyo a esta medida, consolidándose como una de las voces destacadas en la región.

Postura de Javier Milei

El presidente Javier Milei utilizó su cuenta en redes sociales para expresar su visión sobre el contexto actual. Afirmó que esta situación revela la verdadera naturaleza de ciertos líderes. «De un lado está la democracia, la defensa de la vida y la libertad; del otro, los cómplices de una dictadura sanguinaria», escribió Milei.

Advertencias para los Ciudadanos Argentinos

Previo a estos eventos, la Cancillería argentina ya había emitido advertencias sobre la situación en Venezuela, recomendando a los ciudadanos no viajar al país. Se reiteró que India grave situación y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros hacen que sea altamente riesgoso visitar Venezuela.

La Cancillería también manifestó su preocupación por la negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular a aquellos detenidos, lo que complica aún más la situación para los que están en manos del régimen.