UCR Debate Interno: ¡Con o Sin Milei! Claves para el 2027 en Dos Provincias

UCR en Crisis: Debate Interno y Estrategia Electoral de Cara al 2027

La UCR enfrenta un escenario complicado en Buenos Aires y Córdoba con tensiones internas y la presión de encontrar una estrategia electoral efectiva, justo cuando su relevancia parece estar en juego.

Con la elección de nuevas autoridades nacionales, la UCR busca resolver las profundas divisiones internas que surgieron tras ausencias significativas en las recientes elecciones. En medio de un panorama complejo, la presión para definir alianzas electorales y candidaturas se intensifica, particularmente entre sectores que contemplan una posible alianza con Javier Milei.

Tensiones en Buenos Aires: Cambio Urgente en la UCR

El año pasado estuvo marcado por conflictos en la UCR bonaerense tras la disputa por la sucesión de Maxmiliano Abad. La reciente derrota electoral dejó huella, resaltando la necesidad de un cambio en la estrategia: el sector más crítico pide adelantar las elecciones internas para renegociar relaciones y fortalecer la base del partido.

El senador Abad lidera el reclamo por un cambio urgente, apoyado por figuras como Daniel Salvador y Gustavo Posse, mientras la fricción con Miguel Fernández, el ex candidato oficialista, se agudiza. Este panorama tenso se refleja en la reciente judicialización de la interna, una situación sin precedentes que amenaza aún más la estabilidad del partido.

Movimientos-Clave: Cambio de Estrategia o Alianzas Inesperadas

Recientemente, la senadora Natalia Quintana, cercana a Fernández, formó un nuevo bloque que ha hecho eco de descontento dentro de las filas radicales. Con acusaciones de alianzas furtivas regidas por intereses externos, la confianza entre los dirigentes comienza a desmoronarse, añadiendo más incertidumbre al futuro del partido.

El llamado a revisar la estrategia de alianzas no sólo es urgente sino necesario. Abad y sus aliados consideran que el partido debe posicionarse a la altura de su competencia, ya que ven el apoyo del Partido Justicialista fijando su cronograma de elecciones para marzo. La sensación entre muchos radicales es que el tiempo apremia, y la falta de definición podría acentuar su debilidad en las próxima elecciones.

Córdoba: Nuevas Alianzas y el Desafío de La Libertad Avanza

Por otra parte, en Córdoba, la situación no es menos compleja. Un sector de la UCR está en discusiones con La Libertad Avanza, buscando forjar una alianza para hacer frente a Martín Llaryora en 2027. Rodrigo de Loredo ya ha manifestado su interés como posible candidato a gobernador, mientras la tensión con su compañero de partido, Ramón Mestre, sigue agudizándose.

Mestre, quien ha tenido una respuesta electoral débil, cuestiona la autoproclamación de De Loredo como candidato y subraya la necesidad de un proceso de elección interno.

Preparativos para el Futuro

Aunque Córdoba se encuentra con posibilidades de adelantar elecciones internas, la mirada permanece atenta a las estrategias necesarias para recuperar la confianza del electorado radical. La pérdida de votos en las elecciones pasadas se traduce en un llamado a la reflexión sobre la identidad del partido y su dirección a futuro.

Ambos distritos, Buenos Aires y Córdoba, tienen un importante despliegue territorial de la UCR, con más de 140 intendentes en Córdoba y cerca de 30 en Buenos Aires. Esta estructura sólida parece una oportunidad que La Libertad Avanza, con un candidato presidencial fuerte pero sin base territorial exitosa, buscará aprovechar.

La inminente renovación de autoridades se presenta, así, como una pieza clave para definir la estrategia del partido, con el desafío de revitalizar a la UCR y recuperar su lugar en el espectro político argentino.