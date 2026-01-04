Ucrania y aliados europeos analizan plan de paz de 20 puntos impulsado por EE. UU. en Kyiv

Las conversaciones para poner fin al conflicto en Ucrania están en marcha, con representantes de Europa y América del Norte trabajando en un ambicioso plan de paz, mientras el presidente Zelenskyy destaca progresos significativos en aspectos vitales.

Reuniones Clave en Kyiv

La capital ucraniana fue el escenario de intensas negociaciones el sábado, donde asesores de seguridad de Europa llegaron para discutir un plan de paz liderado por Estados Unidos que abarca 20 puntos. Según Rustem Umerov, el negociador en jefe de Ucrania, también participaron representantes de Canadá, la OTAN y varios países europeos.

Progresos Significativos en Temas Centrales

En un post en la red social X, Zelenskyy comunicó los avances logrados en tres aspectos fundamentales: garantías de seguridad, reconstrucción y un marco básico para el restablecimiento del país. “También nos preparamos para reuniones en Estados Unidos,” añadió el presidente ucraniano.

Un Día Productivo de Trabajo

Umerov expresó en X que el día prometía ser laborioso, abordando temas de seguridad y económicos, así como la coordinación de pasos futuros con los aliados. Este enfoque es esencial, dado el contexto actual del conflicto y las necesidades emergentes de Ucrania.

Planes de Garantía de Seguridad y Apoyo Económico Sustancial

Los planes de garantías de seguridad incluirán fuerzas ucranianas como primera línea de defensa, tropas europeas desplegadas en el país y garantías de seguridad de Estados Unidos, según resaltó Oleksandr Bevz, negociador ucraniano. Además, se acordó un paquete de apoyo económico de aproximadamente €682 mil millones para Ucrania durante los próximos 10 años, según Taras Kachka, viceprimer ministro del país.

Este monto, calculado por el Banco Mundial, el FMI y la UE, está destinado a compensar daños, facilitar la reconstrucción y asegurar la estabilidad económica, así como un “impulso” de crecimiento de €170 mil millones vinculado a las reformas necesarias para la integración de Ucrania en la UE.

Financiamiento y Cambios en el Gabinete

El ministro de Economía de Ucrania, Oleksii Sobolev, mencionó que parte del financiamiento se espera que provenga de subvenciones públicas y préstamos concesionales, con detalles que se definirán en las siguientes semanas. A su vez, Zelenskyy ofreció a su ministro de Defensa, Denys Shmyhal, el cargo de ministro de energía y primer viceprimer ministro, mientras que también nombró al general Kyrylo Budanov como su nuevo jefe de gabinete, enfatizando un enfoque renovado en la seguridad y la diplomacia.