Salud insta a vacunar tras el aumento de casos de coqueluche en niños

El incremento de diagnósticos de coqueluche en el país ha encendido las alarmas en los profesionales de la salud. Ante la preocupación, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una nueva guía para orientarse en la detección y control de la enfermedad.

Desde hace semanas, la Sociedad Argentina de Pediatría ha manifestado su preocupación por el aumento continuo de casos de coqueluche en la población infantil. La situación llevó al Ministerio de Salud a publicar recientemente una guía que actualiza los criterios de vigilancia y prevención de esta enfermedad.

Una guía esencial para combatir el coqueluche

La nueva guía, titulada “Coqueluche: vigilancia, prevención y control”, se presenta como una respuesta clara ante el incremento de contagios en 2025, tanto a nivel nacional como regional. Este documento tiene como objetivo principal mejorar la detección temprana, optimizar la vigilancia epidemiológica y reforzar las campañas de vacunación, especialmente en áreas con coberturas inferiores a las recomendadas.

Un enfoque en los grupos más vulnerables

El coqueluche es una infección respiratoria altamente contagiosa y, afortunadamente, prevenible mediante la vacunación. Los lactantes son el grupo más afectado por esta enfermedad, con una alta tasa de complicaciones y mortalidad asociada. Por esta razón, el Ministerio enfatiza la prioridad de proteger a los más pequeños.

Importancia de la vacunación y detección temprana

La guía está diseñada para grupos de salud, particularmente aquellos que trabajan en el Primer Nivel de Atención. Estos profesionales juegan un papel crucial en la identificación temprana de casos, el control de contactos cercanos y en la promoción activa de la vacunación. La documentación subraya la necesidad de un manejo clínico rápido ante sospechas de coqueluche, que incluye el inicio inmediato del tratamiento antibiótico y la adecuada evaluación de riesgos.

Manteniendo la vigilancia

El Ministerio de Salud subraya que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir el coqueluche y minimizar sus formas graves. A pesar de un ligero repunte en las coberturas vacunales en 2024, aún se observa un descenso preocupante en los últimos años, alcanzando los niveles más bajos en más de una década en 2023. Es fundamental implementar acciones específicas para recuperar esquemas vacunales y disminuir el número de personas susceptibles a esta enfermedad.