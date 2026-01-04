Con la captura de Maduro, sus aliados se apresuran por controlar Venezuela

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de EE.UU. ha generado un vacío de poder que sus principales colaboradores rápidamente intentan llenar. Con un escenario incierto en el país, el régimen busca establecer control y desafiar al gobierno de Donald Trump.

Con la situación política venezolana en un punto crítico tras la detención de Nicolás Maduro, sus más cercanos aliados están utilizando las redes sociales y los medios estatales para reafirmar su autoridad. El mandatario estadounidense, Donald Trump, declaró que EE.UU. está evaluando una posible transición de poder en Venezuela, mientras que los grupos de Maduro comienzan a consolidar su poder.

Lealtad Militar como Clave de Control

La lealtad de las Fuerzas Armadas es crucial para el círculo íntimo de Maduro en esta coyuntura. Hasta el momento, no se han observado señales de descontento entre los militares. En las primeras horas posteriores a la detención, las calles de Caracas permanecieron en calma mientras la población aguardaba la evolución de los acontecimientos.

Delcy Rodríguez: La Sucesora en Sombra

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, designada como la posible sucesora de Maduro según la Constitución venezolana, realizó una llamada a la televisión estatal donde pidió unidad y rechazó cualquier intervención extranjera. Su ubicación actual es incierta, y el gobierno ruso ha desmentido rumores de su presencia en ese país. Rodríguez, vista como una figura poderosa en el gobierno, ha acumulado experiencia tras ocupar diferentes ministerios y ha sido clave en mantener relaciones diplomáticas con naciones aliadas como China y Rusia.

Consideraciones de la Oposición

El presidente Trump también mencionó a María Corina Machado como una figura a considerar para una transición de liderazgo en Venezuela. Machado, líder de la oposición, instó a que Edmundo González, a quien respaldó en la elección anterior, asumiera el poder inmediato, aunque este se encuentra en el exilio en España.

Los Aliados de Maduro: Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López

El hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, son piezas fundamentales en la ecuación. Rodríguez ha mantenido un perfil bajo desde la captura de Maduro, mientras Padrino apareció en un video pidiendo calma y respaldando la declaración de estado de emergencia. Con años en el cargo, busca mantener la cohesión en las Fuerzas Armadas, que han asumido roles económicos cruciales en el país.

Diosdado Cabello: Figura Central del Régimen

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, también ha reclamado atención internacional y logrado mantener control sobre las fuerzas políticas y militaristas del país. Su conexión con el régimen ha sido fuerte desde los tiempos de Hugo Chávez, y es considerado uno de los bastiones del chavismo.

Con la tensión en aumento y diversas figuras en juego, Venezuela atraviesa un periodo crítico, determinante para su futuro político y social. El desenlace aún es incierto, y el mundo observa con atención cada movimiento en este tablero de ajedrez transformado en crisis.