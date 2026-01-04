¿Imperio de la Ley o Ley del Imperio?

La reciente intervención armada de Estados Unidos en Venezuela ha conmocionado a la región y desatado un torrente de reacciones. La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha abierto un debate sobre la soberanía y el intervencionismo en América Latina.

Desde la madrugada de este sábado, la noticia de una intervención militar estadounidense en Venezuela ha resonado no solo en ese país, sino en todo el continente. Las imágenes del ataque comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, seguidas de un comunicado inesperado de Donald Trump, quien calificó la operación como “brillante” y anunció la captura de Maduro.

Un Echo del Pasado

Este evento ha evocado recuerdos de hace 36 años, cuando Estados Unidos arrestó al entonces presidente panameño Manuel Antonio Noriega. Aunque los contextos son diferentes, ambos episodios comparten un trasfondo de intervencionismo y cuestionamientos sobre el respeto a las normas internacionales.

Justificación del Ataque: La «Lucha contra el Narcoterrorismo»

Trump ha utilizado la narrativa del «narcoterrorismo» para justificar esta acción. Esta táctica ha permitido el despliegue militar masivo en el Caribe y ataques a embarcaciones, supuestamente involucradas en el tráfico de drogas hacia EE. UU. El costo humano de estas medidas ha sido significativo, superando el centenar de personas fallecidas.

Una Operación Disfrazada

La caracterización del régimen venezolano como «narcoterrorista» habilitó a Trump a actuar sin necesidad de la aprobación del Congreso. Hablando en conferencia, el secretario de Estado Marco Rubio mencionó que se trataba de “una misión especial” que no podía ser discutida con los legisladores.

¿Quién Gobernará Venezuela?

Mientras las imágenes de Maduro esposado se reproducían en pantalla, Trump afirmó que EE. UU. gobernará el país hasta que se establezca una “transición segura”. Estas palabras han generado interrogantes sobre la verdadera intención detrás de la intervención y su futuro impacto en Venezuela.

Petróleo y Poder

Trump hizo hincapié en la riqueza petrolera de Venezuela y prometió una asociación entre ambos países para reconstruir la industria. Afirmó que los recursos naturales de América son de vital importancia para EE. UU. y que está preparado para una “segunda ola de ataques” dirigidos a otros miembros del gobierno de Maduro.

Reacciones Globales y Consecuencias

La intervención ha provocado reacciones de líderes regionales, algunos celebrando el evento y otros denunciándolo como un ataque a la soberanía. Presidentes como Gustavo Petro de Colombia y Pedro Sánchez de España han expresado su preocupación por la violación de los principios del derecho internacional.

Algunos líderes que comparten intereses con Estados Unidos también han alzado la voz a favor del ataque, mientras que otros advierten sobre las repercusiones de un intervencionismo que podría tener efectos adversos a largo plazo.

La historia ha mostrado que incluso a los aliados más cercanos de EE. UU. les espera una caída cuando dejan de ser útiles para sus intereses, un recuerdo que no puede pasarse por alto en este nuevo capítulo de la región.