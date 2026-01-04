Impuestos: ¿Cuánto se paga y qué exige el sector?

La estrecha relación entre la inversión en la economía real y el acceso al crédito se complica en Argentina por la elevada carga tributaria. A medida que se busca reducir la inflación y estabilizar el dólar, el costo de financiamiento podría mejorar, pero las tasas impositivas siguen afectando este panorama.

A pesar de las expectativas de un financiamiento más accesible, la realidad es que las cargas impositivas, especialmente a nivel municipal, dificultan este objetivo. Un estudio del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) subraya que los tributos locales encarecen el financiamiento, afectando tanto a familias como a empresas.

El Aumento de los Costos de Crédito

El informe de IERAL revela que, en 51 municipios de 10 provincias, la tasa efectiva promedio de Ingresos Brutos en la actividad financiera asciende al 5,9%, alcanzando incluso el 7% en ciertos casos. Estas cifras superan los límites técnicos establecidos.

Es crucial entender que los municipios están limitados en su capacidad de imponer impuestos, ya que deberían vincular las tasas a servicios específicos. La falta de cumplimiento con esta normativa genera distorsiones en el sistema.

Fernando Garabato, contador y socio de BDO Argentina, aseguró durante el evento CFO del Año que esta alícuota, junto a los Ingresos Brutos, afecta no solo a la institución financiera, sino también al usuario final que busca crédito.

“Con impuestos desiguales entre jurisdicciones, el usuario acaba pagando un crédito más caro en regiones donde las tasas son más elevadas,” argumentó Garabato.

Impacto de los Impuestos en los Préstamos

Ariel Sánchez, director de inversión de Banco Galicia, compara estas tasas con un «impuesto» que debería revisarse. “Es esencial que los municipios se enfoquen en reducir el gasto y facilitar el acceso al crédito,” declaró.

El estudio de IERAL también señala que los impuestos municipales y provinciales pueden aumentar el costo de un préstamo productivo más de un 20%. En el caso de los créditos personales, esta carga impositiva puede elevar el costo total hasta un 50%, creando un ambiente difícil para asumir deudas.

Consecuencias del Impuesto a los Ingresos Brutos

Garabato destacó que el Ingreso Bruto no se aplica a las ganancias, sino al ingreso total de las empresas, lo que complica la estimación de retornos a los inversionistas.

“Es uno de los impuestos más desventajosos en el ámbito de las inversiones y genera complicaciones adicionales al compararlo con otras regiones,” añadió.

Claudio Doller, director ejecutivo de BDO, también enfatizó que las empresas deben pagar este impuesto independientemente de su rentabilidad, propiciando una distorsión en el mercado. “Las compañías deberían tributar según su capacidad de pago,” afirmó.

¿Qué Espera el Sector de una Reforma Tributaria?

Candelaria Villagra, líder de Finanzas Embebidas en BIND, expresó que cualquier mejora en la estructura impositiva podría fomentar una mayor adopción de créditos, mejorando la actividad económica en general.

Matías Friedberg, cofundador de Ixpandit y vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech, afirmó que el sistema fiscal actual obstaculiza la innovación. “El impuesto sobre Ingresos Brutos impide el crecimiento de nuevas empresas que pueden ofrecer soluciones innovadoras en el crédito,” destacó.

Eduardo Luzuriaga, director ejecutivo de Todopay, enfatizó que la reforma fiscal es una necesidad histórica que afecta a múltiples industrias, no solo a la financiera. “Un entorno tributario más ordenado fomentaría un desarrollo empresarial sostenible,” subrayó.

Alberto Murad, director ejecutivo de BIND PSP, expresó optimismo por una posible reforma que, aunque probablemente no baje impuestos, sí simplifique el sistema. “Esto facilitaría el acceso y la transparencia en las operaciones financieras,” concluyó.