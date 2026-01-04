Un homenaje a una maestra: los inicios de Serú Girán y la vida en viñedos de Mar de las Pampas

La vida de Pedro Aznar, legendario músico y artista multifacético, ha estado marcada por momentos decisivos que han moldeado su carrera. Desde su primer poema a los cinco años hasta su incursión en el mundo del vino, Aznar nos comparte las lecciones aprendidas a lo largo de su trayectoria.

Pedro Aznar, a sus cinco años, escribió su primer poema sobre colores, una experiencia que lo llevó a su primera publicación en la revista escolar. La maestra que lo incentivó se dio cuenta de su talento. Así comenzó su camino hacia la excelencia artística.

Los Inicios Musicales de Aznar

Entrar al grupo Madre Atómica a los 14 años marcó un antes y un después en su vida. La conexión con sus compañeros de banda fue tan fuerte que se convirtió en un punto de despegue esencial. La música se volvió su hogar.

Recuerdos del Pasado

Aznar guarda con cariño su primer bajo, el mismo que utilizó para grabar álbumes clásicos con Serú Girán. Sus inicios con la banda fueron momentos cruciales que definieron su carrera. La joven promesa se convirtió en un referente en la música argentina.

Exploraciones Fuera de la Música

Hace un año, Aznar lanzó su propia marca de vino, Akasha, un reflejo de su pasión por la creatividad en múltiples disciplinas. Este nuevo proyecto se ha sumado a su rica trayectoria como artista y comunicador.

Un Vino que Emociona

El vino, para Aznar, es una forma de expresión artística. Desde la selección de uvas hasta el embotellado, cada decisión es un trazo en su lienzo personal. Con su vino, busca provocar sonrisas y emociones, creando una conexión que trasciende el paladar.

Reflexiones sobre la Libertad

Aznar también comparte sus pensamientos sobre la libertad, la cual considera fundamental para el espíritu humano. Denuncia el individualismo y la falta de amor en el trato hacia el entorno. Su visión es clara: la libertad debe ir acompañada del respeto hacia toda forma de vida.

Esperanza y Responsabilidad

Con base en sus experiencias, Aznar enfatiza que la esperanza es la única vía hacia un futuro positivo. A pesar de los desafíos actuales, aboga por una conciencia colectiva y el amor hacia el planeta. Considera que cada vida cuenta, y que todos somos parte de un mismo universo.

El Refugio en Mar de las Pampas

Desde 2007, Mar de las Pampas se ha convertido en su refugio. Aquí, entre la naturaleza, su creatividad florece, y ha compuesto gran parte de su obra. Este entorno sereno es crucial para su proceso artístico.

El Camino Continuo del Artista

Aznar no solo vive en el presente, sino que también mira hacia el futuro, planeando nuevos discos y proyectos. Su deseo de seguir creando nunca se detiene, y su pasión por la música y el vino lo acompaña en cada paso.