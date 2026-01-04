Delcy Rodríguez: La Vicepresidenta de Venezuela designada sucesora de Maduro

Delcy Rodríguez asume el mando en Venezuela tras la captura de Maduro

La situación política en Venezuela da un giro trascendental con la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, tras la inesperada detención del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas militares estadounidenses. ¿Qué significa esto para el futuro del país?

La vicepresidenta en el centro de la tormenta política

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha nombrado a Delcy Rodríguez como presidenta interina ante la «ausencia forzosa» de Maduro. En un comunicado, la magistrada Tania D’Amelio afirmó que dicha designación está en concordancia con la Constitución, que faculta al vicepresidente a cubrir los vacíos del presidente.

Rodríguez ha calificado la detención de Maduro y su esposa como un «secuestro» y una «agresión extranjera». En un mensaje emitido desde Caracas, reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía del país.

Voces de resistencia ante la adversidad

Horas antes de su nombramiento, Delcy Rodríguez condenó la acción de Estados Unidos, señalando que «sitiar y bloquear a Venezuela es una barbarie». Además, instó a los ciudadanos a unirse en defensa de su nación, reafirmando que «el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro Moros».

La respuesta de Rodríguez se produce en un contexto de creciente presión internacional y tras declaraciones del presidente estadounidense, quien sugirió que Rodríguez podría liderar un cambio en el gobierno, siempre alineada con Washington.

Una figura con un trasfondo político complejo

Delcy Rodríguez, abogada de 56 años y con un linaje de izquierda, ha estado fuertemente influenciada por su padre, Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero que murió bajo circunstancias controversiales durante su detención en 1976. Este hecho marcó su vocación por la justicia y la política.

Inició su carrera política en el gabinete de Hugo Chávez, ocupando diversos roles hasta convertirse en vicepresidenta ejecutiva. Reconocida por su afinidad hacia el socialismo bolivariano, es considerada una operadora clave en el gobierno de Maduro.

Del compromiso con Chávez al liderazgo con Maduro

Desde su ascenso en el gobierno chavista hasta su papel actual, Rodríguez ha mostrado una lealtad inquebrantable a Maduro, ocupando cargos clave como ministra de Comunicación y canciller. Ha sido una figura central en la política externa de Venezuela, estableciendo relaciones con naciones aliadas en tiempos de crisis.

Considerada por algunos como menos intelectual y más operativa, Rodríguez ha desempeñado un papel fundamental en la diplomacia venezolana, gestionando relaciones con países como China, Irán y Turquía, mientras navega en medio de sanciones internacionales.

Un camino lleno de desafíos

Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas, incluidas múltiples sanciones impuestas por organismos internacionales por violaciones de derechos humanos. La tensión entre mantener el control del poder y adaptarse a un entorno cambiante seguirá siendo uno de los mayores desafíos para Rodríguez.