Guía Verano: Mapa y Horarios para Explorar Museos

Este verano, la agenda cultural de Córdoba se transforma en un viaje fascinante, combinando arte contemporáneo con la historia y la música de cámara que resonará en los espacios más emblemáticos.

Recorridos Artísticos por Córdoba

Córdoba despliega un variado mapa cultural que explora desde la memoria industrial hasta el arte contemporáneo. En el Museo Evita – Palacio Ferreyra, los visitantes pueden disfrutar de una serie de exposiciones intrigantes. Bajo el lema «muestras que dialogan con la historia», se presentan obras como “Perseguir un rastro” de Majo Caporaletti y “Tirar de la manta” de Paola Sferco, además de una muestra colectiva titulada “Espesores del tiempo”, organizada por la Facultad de Artes de la UNC.

Las obras de Michael Mac Leod y la Colección del Banco de Córdoba también forman parte de la experiencia, con la exhibición “El más bello de los mundos”.

La Fotografía como Arte en el Palacio Dionisi

Un breve paseo hacia el Museo Palacio Dionisi te lleva al corazón de la fotografía. Allí, “Cotidianas”, de la Colección Antonio Novello, destaca la fotografía como un arte documental. Otras propuestas notables son “Operación Gabinete” del Colectivo Imagen Total y “La voz del espíritu: La vida de Juana”, de Natalia Colazo.

Exploraciones Sensoriales en el Museo de las Mujeres

El Espacio Cultural Museo de las Mujeres ofrece un enfoque único acerca de la materia con las exposiciones “La cerámica: un lugar” de Belén Riego y “Entre alquimia y utopía” de Violeta Lemme. La propuesta sensorial “Anidaciones” de Mora Grynblat promete una experiencia inmersiva y estimulante.

La Cultura Barrística y la Historia Local

La gestión cultural municipal resuena en el barrio Güemes con “Puerto Inspirado”, una exposición que celebra los 20 años de la Casa de Pepino a través de obras de más de 20 artistas. La muestra incluye “Infancia, huella y materia” de Anahí Maldonado, disponible hasta marzo de 2026.

Arte Urbano en el MMAU

El Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) ofrece una ventana al arte urbano con exposiciones como “Gráfica que siente” de Miauri y “Ensayo para un archivo colectivo” de La Casa Mutante, que documenta la vida en Córdoba entre 2020 y 2025.

Historia y Arte Clásico

El Museo Genaro Pérez invita a profundizar en tres lecturas de su colección permanente. “Un jardín con espinas” examina el desnudo; “P/A” se sumerge en el grabado de Lorena Quevedo, y “Cuadros bajo la lupa” destaca los procesos de restauración de obras de Andrés Piñero. La planta alta presenta “PIPÍ CUCÚ, DTO6”, un proyecto multisensorial que atrae a los visitantes.

Un Recorrido por el Patrimonio Industrial

Al finalizar, el Museo Juan de Tejeda exhibe trabajos de Oscar Suárez junto a una inédita Inmaculada Concepción cuzqueña. Por su parte, la Cripta Jesuítica ofrece un recorrido por iconos iluminados bajo los vitraux. El Museo de la Industria en General Paz permite adentrarse en el ADN productivo de la provincia con visitas guiadas durante todo el verano.

La Música en la Cumbre: Un Evento Imperdible

Del 6 al 9 de enero, “Música en la Cumbre” convierte la localidad en un gran auditorio al aire libre. Este ciclo de conciertos, parte del 5º curso de Música de Cámara, reúne la excelencia de maestros y el talento de alumnos para un banquete sonoro donde flauta, guitarra y cello se entrelazan en escenarios históricos.

La apertura se dará el martes 6 en la Capilla San Roque, seguido de presentaciones en el Boutique Hotel Sevilla y en los Jardines del Museo Mujica Lainez. El cierre se llevará a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde parte de la recaudación será destinada a obras benéficas.