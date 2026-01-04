Intervención en Córdoba: Consecuencias para la comunidad venezolana

La madrugada del 3 de enero de 2026 se convierte en un hito en la historia de Venezuela, impactando a los migrantes que observan con preocupación su evolución. Con la confirmación de la operación militar y el posible arresto de Nicolás Maduro, el mundo latinoamericano está en vilo.

Deyxy Lobo, líder de la Asociación Civil Venezolanos en Córdoba, comparte su angustia y esperanza en este momento crucial. En diálogo con nuestro equipo, relata la confusión generada por los recientes acontecimientos, centrada en la angustia por su hijo en Mérida.

«Despertar con noticias de bombardeos en Venezuela es desgarrador. No se trata de alegría ni celebración, solo anhelamos paz y un final al sufrimiento que ya ha cobrado demasiadas vidas por hambre y falta de medicinas», expresa Lobo.

Reflexiones sobre la Ruta Democrática

La activista subraya la creciente frustración de la comunidad internacional y de los venezolanos frente a la falta de soluciones pacíficas tras las elecciones del 28 de julio. «La situación se volvió insostenible. Aunque ganamos, no hubo cambio real. La corrupción del régimen se perpetúa en nuestras tierras. Si no eran por medios pacíficos, no había otra vía», sostiene Lobo.

Sin embargo, advierte que la captura de Maduro no significa el fin del conflicto; persiste la estructura de poder en Venezuela. «Iremos hacia la libertad, pero no hemos terminado. Faltan figuras clave que aún mantienen el control», concluye.

La Comunidad Venezolana en Alerta en Córdoba

En Córdoba, la comunidad venezolana se mantiene unida, intercambiando información vital a través de chat grupales. La necesidad de apoyo y solidaridad es palpable en estas horas de incertidumbre. Están atentos a las actuaciones del gobierno de Estados Unidos y a cualquier pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos.

«Controlamos nuestras emociones mientras seguimos informados. Todos los venezolanos en el exterior mantenemos el contacto y aguardamos los anuncios oficiales», comenta Lobo. La comunidad planifica acciones coordinadas en respuesta a la situación, enfocándose en la esperanza de un cambio real en su país.