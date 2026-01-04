Empleos Clave en 2026: La Reforma Laboral que Transformará el Mercado

La propuesta de reforma laboral enviada por el Gobierno argentino busca estimular la creación de empleos privados y aliviar la carga económica tanto para empresas como para trabajadores.

En febrero de 2026, el Congreso argentino debatirá la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Este proyecto tiene como objetivo reducir en un 38% los costos laborales no salariales, buscando no sólo mejorar la viabilidad de las empresas, sino también fomentar nuevas contrataciones, especialmente en sectores con alta litigiosidad y cargas impositivas.

¿Aumentará el Empleo en 2026 gracias a la Reforma Laboral?

La reciente encuesta de expectativas laborales de ManpowerGroup indica que los empresarios argentinos se muestran más optimistas. En el primer trimestre de 2026, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) se sitúa en +10%, un notable incremento de 11 puntos en comparación anual. De más de 700 empleadores consultados, las proyecciones son alentadoras:

Además, el ajuste estacional de los datos revela una mejora de cinco puntos respecto al trimestre anterior, consolidando una tendencia positiva tras un período de baja expectativa laboral.

El mercado del trabajo sigue de cerca lo que decida el Congreso sobre la reforma laboral

Analizando la región, el Noreste (NEA) lidera con una ENE de +15%, seguido por la Patagonia y la región Pampeana, ambas con +13%. En contraste, Cuyo presenta expectativas más débiles con una ENE de 0%. A nivel global, Argentina continúa ocupando el último lugar en las expectativas de empleo en América Latina, únicamente superada por Costa Rica y Chile, mientras que Brasil lidera este ranking.

Luis Guastini, director general de ManpowerGroup, sostiene que el optimismo empresarial revive luego de un periodo prolongado de expectativas bajas, aunque aún persisten desafíos en la generación de empleo.

Impacto de la Reforma Laboral en el Mercado de Trabajo

Según Michael Page, el futuro del mercado laboral dependerá en gran medida de la regulación que se discuta en el Congreso. Una flexibilización laboral responsable podría ser fundamental para adaptarse a las nuevas dinámicas de empleo. La estabilidad económica también jugará un rol clave para permitir una planificación más eficaz en las estructuras salariales y de personal.

Ezequiel Arcioni, director de la consultora, menciona que una reforma que permita mayor adaptabilidad puede tener efectos positivos siempre que se mantenga la protección de los derechos laborales y la previsibilidad en las contrataciones.

La aprobación de la reforma laboral podría incrementar el empleo formal en Argentina, según los expertos

Sectores en Auge y Demandas Laborales para 2026

De acuerdo al informe de PageGroup, ciertas industrias, como Tecnología y Energía, han mostrado un repunte en las contrataciones, mientras que el sector de Consumo masivo y Retail continúa enfrentando restricciones. La industria farmacéutica y el sector financiero también se posicionan entre los mejor remunerados.

Manpower detalla que Finanzas y Seguros lideran las intenciones de contratación con una ENE de +27%, seguidos por Construcción y Bienes Raíces con +20%. En cambio, las proyecciones para el sector Público y Salud son las más bajas, con una ENE de -3%.

A medida que se adapta el mercado laboral a nuevas realidades, los expertos anticipan que las empresas estarán alineando los salarios con la inflación, aumentando »reconocimientos por desempeño» y bonos, dando prioridad a perfiles con habilidades técnicas específicas.

Patricio Dewey, gerente comercial de Adecco Argentina, destaca que hay una creciente demanda para sectores como operarios calificados y perfiles IT, lo que denota un impulso hacia la digitalización de las empresas y la expansión en nuevos mercados.

Las áreas de IT e industria lideran la llegada de nuevas oportunidades laborales en 2026

La perspectiva para el próximo año es moderadamente optimista, con muchas organizaciones previniendo una reestructuración gradual y la reactivación de la contratación, especialmente para roles operativos y técnicos.