El juez que definirá el futuro de la causa por la quinta de Pilar vinculada a la AFA

El destino de una de las investigaciones más relevantes que involucran a la AFA y sus autoridades se encuentra en manos del camarista Juan Pablo Salas, quien asumirá un papel clave en esta intriga judicial.

Salas, presidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín, tomará decisiones sobre la propiedad de una millonaria quinta en Villa Rosa, Pilar. La causa espera aclarar quiénes son realmente los dueños de este atractivo inmueble, mientras se discute si debe regresar al juzgado de Marcelo Aguinsky o trasladarse al ámbito del juez federal Adrián González Charvay.

El Rol de Juan Pablo Salas en la Investigación

El camarista Salas, reconocido en la comunidad judicial, tendrá un papel crucial durante su período de turno, que se extenderá hasta el 15 de enero en la primera mitad de la feria judicial. Este verano, su decisión puede cambiar el rumbo de la causa que investiga la conexión entre la AFA y la quinta, habitualmente relacionada con figuras del fútbol argentino.

Un Juez con Trayectoria y Controversias

Respetado por su carrera en el sistema judicial, Salas cuenta con un pasado en los tribunales de Morón, donde forjó conocidos vínculos y se ganó el aprecio de muchos. Sin embargo, su reputación se ha visto empañada por la revocación del procesamiento del fiscal Claudio Scapolan, involucrado en una complicada red de corrupción. Esta dualidad en su trayectoria lo vuelven un personaje intrigante en este caso.

La Quinta de Villa Rosa: Un Símbolo de Controversia

La lujosa quinta en Villa Rosa, Pilar.

Ricardo Pristupluk



El caso despegó rápidamente desde su inicio bajo la dirección del juez Daniel Rafecas, quien al declarar incompetente, ordenó una serie de allanamientos que revelaron una impresionante colección de autos de lujo, pertenecientes a Luciano Pantano y Ana Conte, los dueños legales de la propiedad según documentos de la causa.

Autos de lujo y colección en la quinta de Villa Rosa.



El Desenlace Jurídico y las Nuevas Demandas

A medida que se trasladó el caso al fuero penal, tanto Pantano como Conte solicitaron formalmente al juez González Charvay un descargo, aunque ese encuentro se canceló tras un pedido de inhibitoria. En este contexto, Salas es el encargado de determinar en qué tribunal continuará este complejo expediente que parece cada vez más ligado a la AFA.

Hasta el 24 de enero, Salas asumirá la presidencia de su Cámara, donde coadyuvará a resolver conflictos de competencia. Este caso, que ya despierta gran interés, será un claro reflejo del delicado equilibrio entre política, justicia y deporte en Argentina.

Un Juez que Ha Marado Huella en Causas Sensibles

Salas, quien comenzó su carrera en la Justicia en 1989 y se graduó en la UBA en 1993, ha tenido un impacto significativo en diversas causas, como la investigación de la muerte del exespía Pedro “Lauchón” Viale, donde procesó a diez policías. Su trayectoria continúa siendo observada de cerca tanto por el ámbito judicial como por la sociedad, a medida que toma decisiones que podrían repercutir en distintas esferas del país.