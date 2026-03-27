Argentina clasifica al CJNG como grupo terrorista: Implicaciones y repercusiones

La reciente decisión del Gobierno argentino de catalogar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista genera un nuevo panorama en la lucha contra el narcotráfico. Un análisis profundo revela las posibles repercusiones económicas y geopolíticas de esta medida.

Repercusiones Financieras de la Declaración

El periodista Enrique Hernández, en su colaboración con Canal E, destaca que esta decisión podría impactar significativamente las operaciones financieras del CJNG. Esta organización no solo se dedica al narcotráfico, sino que también ha establecido una sólida estructura económica internacional en varios países de América Latina.

“Los líderes del cartel han tenido presencia en naciones como Argentina, Uruguay y Brasil”, señala Hernández, subrayando el alcance regional de su influencia.

El Tiroteo del Fentanilo: Negocios y Desafíos

El fentanilo, un opioide legal en el ámbito médico, ha crecido como un negocio criminal. “Su producción ha aumentado drásticamente”, asegura Hernández, quien explica que los químicos necesarios para su fabricación son traídos principalmente desde China. La organización se beneficia del control de puertos estratégicos en México, como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, lo que les permite expandir su operación de forma eficiente.

Estados Unidos: Un Actor Contradictorio en la Lucha Contra las Drogas

Hernández también aborda el papel de Estados Unidos, mencionando que una gran parte del armamento utilizado por los carteles proviene de este país. “Cerca del 80% de las armas son de origen estadounidense”, aclara, reflejando una contradicción en la estrategia regional contra el narcotráfico.

El Poder Militar del CJNG: Tácticas Avanzadas

El periodista advierte sobre la sofisticación del CJNG, que ha adoptado características de grupos paramilitares. “Han adquirido drones, explosivos y armamento de alto poder”, explica, subrayando que estos recursos son utilizados en zonas conflictivas dentro de México. Situaciones de combate han llevado a la implementación de tácticas avanzadas, como el uso de drones cargados de explosivos.

¿Qué Implica Esta Calificación de “Terrorista”?

La calificación otorgada por Argentina no tiene un alcance global. “Solo Argentina y Estados Unidos han designado a estos carteles como organizaciones terroristas”, afirma Hernández, mientras que otros países continúan considerándolos grupos de crimen organizado.

Presencia Regional y Lavado de Dinero

El CJNG opera más allá del narcotráfico, utilizando sistemas financieros para lavar dinero. Hernández señala que varios de sus líderes han sido detenidos en diferentes países latinoamericanos, lo que evidencia la amplitud de sus operaciones ilegales y su habilidad para diversificarse económicamente.

Un Fenómeno Global

En conclusión, el CJNG no es un fenómeno limitado a México, sino que posee una red de operaciones en diversos países. “No solo trafican drogas, también tienen intereses comerciales a nivel internacional”, concluye Hernández, poniendo de manifiesto que la decisión de Argentina podría marcar un importante hito en la cooperación internacional contra el narcotráfico.