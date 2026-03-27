Monotributo o Régimen General: ¿Cuándo es Mejor Cambiar? Consejos de Expertos

La reciente actualización del sistema del Monotributo ha generado un amplio debate entre los contribuyentes. En entrevista con Canal E, el tributarista Marcelo Rodríguez explica cómo estos cambios impactan en la toma de decisiones fiscales.

Actualización del Monotributo: Nuevas Categorías y Cuotas

El Monotributo ha experimentado un aumento del 14% en sus categorías y cuotas, lo que ha llevado a muchos contribuyentes a una recategorización necesaria. Este ajuste, realizado de forma semestral, responde a la inflación, aunque no es el único factor relevante para quienes operan bajo este régimen.

El Régimen de Inocencia Fiscal: Oportunidades y Requisitos

Rodríguez destaca que el nuevo régimen de inocencia fiscal ofrece una vía para regularizar situaciones tributarias. Al presentar una declaración jurada de manera correcta, los contribuyentes pueden bloquear su historia fiscal previa, similar a una amnistía. Sin embargo, subraya que se requiere cumplir con varias condiciones, como la presentación puntual y sin errores significativos.

IVA y el Paso al Régimen General

Un desafío importante al cambiar del Monotributo al régimen general es la incorporación del IVA, que puede sumar un 21% a los precios finales. Esta realidad puede afectar la competitividad en el mercado. Rodríguez sugiere reconsiderar figuras como el responsable inscripto sin IVA para facilitar la transición para aquellos que buscan salir del Monotributo.

Ajustes Necesarios en el Sistema

El tributarista critica la implementación actual del régimen, señalando que «esta reforma quedó chueca». Una mejor compatibilidad con el régimen general es esencial para que los contribuyentes adopten el nuevo esquema de manera más efectiva.

¿Es Beneficioso Permanecer en el Monotributo?

No todos los contribuyentes deben continuar en el Monotributo, sobre todo aquellos en las categorías más altas. Rodríguez aclara que la cuota mensual podría representar una rentabilidad del 50%. Si el margen es menor, el régimen general podría ser una opción más ventajosa. Cada situación debe ser evaluada detenidamente, ya que en ciertos casos, el cambio podría disminuir la carga impositiva.

Un Régimen en Revisión

Con más de 4 millones de contribuyentes, el Monotributo es un pilar del sistema tributario argentino. No obstante, existe la intención de reducir o limitar este régimen en el futuro. Cualquier modificación será compleja políticamente, dada su relevancia social.

Análisis Personalizado: La Clave del Éxito

Rodríguez enfatiza la importancia de la planificación fiscal: «Cada contribuyente debe definir si le conviene seguir en el Monotributo o cambiar al régimen general”. Aconseja siempre recurrir a un profesional para tomar una decisión informada.