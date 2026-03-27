Juan Carlos de Pablo analiza las similitudes y diferencias entre la crisis del petróleo de 1973 y la actual

Juan Carlos de Pablo conecta la crisis del petróleo de 1973 con la situación actual, enfatizando que, mientras las crisis del pasado encontraron su fin, la actual se mantiene en un estado abierto y en camino de agravarse.

En un reciente episodio de Modo Fontevecchia, transmitido por Net TV y Radio Perfil, el economista Juan Carlos de Pablo examinó la comparación entre la crisis petrolera de 1973 y la tensión económica que atraviesa el mundo hoy en día. Según de Pablo, «es una crisis abierta» que aún no muestra señales de resolución, a diferencia de sus predecesoras que tuvieron un desenlace.

Recuerdos de la Crisis del 73

Al recordar los choques petroleros de los años 70, de Pablo explicó cómo estos episodios, considerados temporales en su momento, en realidad se prolongaron por más de una década. Refiriéndose a las situaciones bélicas, el economista afirmó con contundencia: «Una guerra es una mierda», advirtiendo sobre la inflación, incertidumbre y el aumento de costos que resultan de estos conflictos.

Contexto de la Crisis Petrolera

La crisis de 1973 estuvo ligada a la guerra del Yom Kipur, que llevó a los países exportadores de petróleo a clasificar a las naciones en tres grupos: amigos, neutrales y enemigos. A aquellos que consideraban adversarios, les aplicaron embargos que dispararon los precios del petróleo. Este evento provocó un estancamiento económico en el G7 y una notable inflación, especialmente en naciones como Japón.

Reflexiones sobre la Situación Actual

Al comparar la crisis actual con la de 1973, de Pablo destacó que «las otras terminaron», mientras que la actual continúa su curso. Habitualmente se minimiza el impacto de estas crisis, pero el economista subrayó que el contexto actual podría prolongarse. «No estoy haciendo un pronóstico, pero me preocupa que estemos aún en camino de ida», afirmó.

El Rol de la Inflación en la Historia Económica

Durante la década del 70, la inflación alcanzó cifras alarmantes bajo el mandato del presidente Jimmy Carter, quien experimentó tasas cercanas al 20% anuales. Según de Pablo, mientras que en esa época se pudo controlar la inflación con políticas monetarias restrictivas, la cuestión ahora es si ese enfoque será efectivo en un mundo con diferentes dinámicas y desafíos.

Oportunidades y Desafíos para Argentina

Juan Carlos de Pablo señaló que gracias a la administración actual, Argentina ha pasado de ser un país importador neto de productos energéticos a uno exportador. «Imagínense el desastre si fuéramos importadores en esta situación», comentó, subrayando la vital importancia de la producción local en un contexto global incierto.

Sin embargo, el economista advirtió que la situación sigue siendo delicada, con importaciones de gasoil y la dependencia global afectando la estabilidad económica. Aquellos que consideran que Argentina podría aprovechar la crisis deben observar las complicaciones que vienen con ella.