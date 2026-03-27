Nepal: El joven primer ministro asume el cargo tras protestas de la Generación Z

El joven político Balendra Shah hace historia al asumir el cargo tras una notable victoria electoral y una revuelta juvenil que cambió el rumbo del país.

Nepal ha visto un giro significativo en su panorama político. Balendra Shah, de 35 años, se convirtió en el primer ministro del país después de que su partido, el Rastriya Swatantra Party, obtuviera casi dos tercios de los asientos en la Cámara de Representantes en las elecciones del 5 de marzo.

Un Ascenso Rápido en la Política Nepalesa

La designación de Shah fue realizada por el presidente Ram Chandra Paudel, quien le confirió el cargo en una ceremonia repleta de rituales hindúes, incluyendo el tradicional «shankhnaad», el sonido de conchas que marca momentos especiales, y cánticos de sacerdotes hindúes y lamas budistas.

Expectativas y Desafíos para el Nuevo Gobierno

Balendra Shah, conocido como Balen, llega a un gobierno que debe enfrentar la profunda frustración pública hacia los partidos tradicionales, a los que los ciudadanos han responsabilizado por la corrupción y la inestabilidad política crónica.

En su toma de posesión, 15 miembros del nuevo gabinete también fueron juramentados, mientras cientos de partidarios vitoreaban afuera del palacio presidencial y la oficina del primer ministro en Katmandú.

Un Momento Astrológico Significativo

La ceremonia tuvo lugar a las 12:34 pm, durante la celebración de Ram Navami, un evento auspicioso según los sacerdotes hindúes. Este momento fue elegido por su afinidad con patrones numéricos que consideran propicios. Shah también ingresó a su oficina a las 14:15 pm, otro tiempo considerado favorable.

Una Trayectoria Impresionante

Originario de Katmandú, pero con raíces en la región del Terai, Shah es un ingeniero estructural y rapero que previamente se destacó como alcalde de la capital. Su partido, el Rastriya Swatantra Party, tuvo un papel fundamental en el reciente levantamiento juvenil que terminó con el anterior gobierno en septiembre, un conflicto que dejó un saldo trágico de vidas perdidas.

Apoyo Internacional y Miradas al Futuro

El primer ministro indio Narendra Modi felicitó a Shah en un mensaje a través de redes sociales, destacando la confianza del pueblo nepalés en su liderazgo. «Espero colaborar estrechamente contigo para fortalecer la amistad y cooperación entre India y Nepal», expresó Modi, mirando hacia un futuro prometedor entre ambas naciones.