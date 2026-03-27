Impacto en tus préstamos y finanzas: ¿Qué debes saber?

Con una clara estrategia para impulsar la economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la disminución de los encajes bancarios, buscando aumentar la liquidez y reactivar el acceso al crédito en un contexto marcado por la creciente mora bancaria.

El Banco Central ha tomado la decisión de reducir los encajes bancarios en 5 puntos porcentuales a partir de abril. Esta medida tiene como finalidad disminuir las tasas de interés y facilitar la reactivación del crédito en un entorno de alta morosidad.

Con esta nueva política, se espera que las entidades financieras cuenten con mayor liquidez para otorgar préstamos y así contribuir a paliar la recesión que atraviesa el país.

Actualmente, la mora bancaria supera el 10% del total de los préstamos, lo que ha llevado a las instituciones a adoptar medidas más restrictivas en la concesión de créditos.

Impacto de la Medida en el Sistema Financiero

La reducción de los encajes permitirá que los depósitos a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro) bajen del 50% al 45%. Por otra parte, los fondos Money Market se reducirán del 45% al 40%, lo que beneficiará a las billeteras virtuales y a los bancos que utilizan estos fondos para generar rendimientos.

Posibles Efectos en las Tasas de Interés y el Consumo

Este movimiento puede liberar una importante cantidad de liquidez en el sistema financiero, lo que podría llevar a una presión a la baja en las tasas de interés. Con más recursos disponibles, los bancos podrían flexibilizar sus condiciones de préstamo, estimulando así tanto el consumo como la inversión.

Un Contexto de Alta Mora y Caída del Crédito

El BCRA había implementado incrementos en los encajes en agosto y noviembre de 2025 como medida temporal para manejar la emisión monetaria y garantizar la estabilidad cambiaria. Sin embargo, esto llevó a que las entidades financieras endurecieran el acceso al crédito, reduciendo los plazos y ajustando las tasas, lo que afectó directamente a quienes solicitaban préstamos.

Números que Hablan

En febrero, el crecimiento de préstamos al sector privado fue apenas del 0,2%, mientras que los préstamos personales mostraron una caída del 0,2% y las financiaciones con tarjeta retrocedieron un 0,9%.

Desafíos por Delante: ¿Riesgos Inflacionarios?

A medida que el BCRA busca acelerar un proceso de «remonetización» para dinamizar la actividad económica, surge la preocupación sobre posibles efectos inflacionarios. En febrero, la base monetaria experimentó una contracción del 1%, mientras que la inflación se logró mantener en un 2,9% tanto en enero como en febrero, con proyecciones que anticipan un aumento por encima del 3% en marzo.