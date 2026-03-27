La CIA muestra su respaldo al nuevo jefe de la SIDE

En medio de un clima de tensión en el Gabinete Nacional, la visita de Cristian Auguadra a la CIA marca un punto clave en la política argentina. Un respaldo inesperado que podría cambiar el rumbo de la inteligencia local.

El Encuentro Clave en Langley

Cristian Auguadra, el actual líder de la SIDE y mano derecha de Santiago Caputo, ha recibido un impulso significativo tras su reunión con John Ratcliffe, director de la CIA. Este encuentro se centró en los esfuerzos argentinos para combatir el terrorismo internacional, lo que resalta la importancia de Argentina en el mapa geopolítico.

Reconocimiento a los Esfuerzos Argentinos

Ratcliffe valoró la creación del Centro Nacional Antiterrorismo, considerándolo una «iniciativa única en la región». Este reconocimiento no solo es un gesto diplomático; implicará un “blindaje institucional” para Auguadra, justo cuando su posición enfrenta desafíos internos.

División en la Casa Rosada

La lucha por el control de la SIDE está alimentando tensiones políticas en la Casa Rosada. Sectores afines a Lule Menem y Juan Bautista Mahiques están considerando reemplazos, mientras que el apoyo de la CIA a Caputo proporciona un respiro esencial a su equipo en este escenario conflictivo.

Una Prioridad Estrategia para la Conducción de la SIDE

Para Santiago Caputo, mantener el liderazgo de la SIDE es crucial. En un mundo convulsionado por la guerra en Irán, el respaldo de Langley indica que para Washington, Caputo sigue siendo el interlocutor confiable.

Una Batalla que Continúa

A pesar del respaldo recibido, la disputa por el control de la inteligencia y el presupuesto asociado sigue vigente. Los Menem buscan establecer un cambio antes de que concluya la semana, enfrentando ahora un desafío que involucra intereses internacionales. La interna de La Libertad Avanza se ha transformado en un campo de juego donde las decisiones de potencias extranjeras también influyen en el destino local.