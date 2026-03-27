Manu Fanego: «Forjamos nuestra propia historia»

La energía que se respira en el teatro es única, una conexión especial que se siente entre el escenario y el público. En el emblemático El Picadero, la obra "Le Frigó" de Copi, protagonizada por Manu Fanego, evoca esa magia inigualable.

La interpretación de Manu Fanego en «Le Frigó» es una dicha para los sentidos. Con una entrega total, el actor encarna a una mujer al borde del abismo en esta obra provocadora que ha capturado la atención del público argentino.

Redescubriendo Clásicos: La Perspectiva de Manu Fanego

Noticias: ¿Qué te llevó a aceptar el reto de interpretar un texto tan controversial en la actualidad?

Manu Fanego: Al principio, mis dudas eran muchas. No soy un gran admirador de Copi y su estilo siempre me había parecido distante. Sin embargo, al sumergirme en la obra, encontré un entusiasmo renovador. «Le Frigó» es un texto que, aunque complicado, necesita ser explorado, especialmente en estos tiempos donde algunas voces quedan silenciosas. Es vital representarlas.

La Influencia de la Escuela del Varieté

Noticias: Tu actuación me recordó a Alejandro Urdapilleta. ¿Qué papel juegan esas influencias en tu arte?

Fanego: Mi formación bajo Guillermo Angelelli y la conexión con figuras como Urdapilleta y Batato Barea han influido profundamente en mi estilo. Opto por un enfoque más físico en mis actuaciones, donde la audiencia tiene un papel vital. En el varieté, el público es parte de la experiencia, y eso lo hace especial.

¿Teatro o Audiovisual? La Preferencia de Fanego

Noticias: Has trabajado en varios proyectos audiovisuales. ¿Cómo te sientes al respecto?

Fanego: Aunque el cine es un espacio fascinante, el teatro siempre será mi hogar. La representación en vivo tiene una magia que no se puede replicar. Cuando la cámara está prendida, hay una energía palpable que transforma la experiencia.

La Resiliencia ante Críticas

Noticias: Cuéntame sobre algunas críticas que has recibido recientemente acerca de tu identidad.

Fanego: No me afecta lo que digan. La ignorancia de algunos sobre nuestra relación es un reflejo de sus inseguridades. Mi vida sentimental es mía, y lo que realmente debería preocuparnos son las políticas que afectan a la comunidad.

Un Legado que Trasciende

Noticias: Recientemente tuviste que aceptar un premio en honor a tu padre. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fanego: Fue un momento muy emocional. Sentí que era una forma de honrar su legado y mi propio camino. Agradecer el premio no fue solo un homenaje a él, fue una forma de afirmarme como individuo en esta industria.

El arte de Manu Fanego va más allá de las etiquetas. Su capacidad de conectar con el público y desafiar convenciones lo convierte en una figura esencial del teatro argentino contemporáneo.