Especialistas instan a vacunar a los bebés contra el Virus Sincicial Respiratorio

La amenaza del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) se intensifica en Argentina, afectando la salud de miles de lactantes. A pesar de los avances en la vacunación materna, muchos bebés se encuentran desprotegidos en un periodo crítico.

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) sigue siendo una de las principales causas de bronquiolitis y hospitalización en bebés menores de un año en nuestro país. Aunque la vacunación materna ha dado pasos significativos en la lucha contra esta enfermedad, muchos lactantes continúan expuestos durante la temporada pico de circulación viral.

Un virus con un ciclo de amenaza

El VSR es un virus que se propaga estacionalmente, especialmente entre marzo y septiembre, coincidiendo con los meses más fríos. Durante esta etapa, se estima que representa entre el 60% y el 80% de los casos de bronquiolitis.

“No se puede predecir qué bebés desarrollarán enfermedades graves, ya que el 79% de los afectados son lactantes sanos y a término,” expresó el Dr. Néstor Vain, pediatra y neonatólogo de los Sanatorios de La Trinidad en Palermo y Ramos Mejía. La edad promedio de internación es de 7 meses, y las evidencias indican que la mitad de las hospitalizaciones ocurren en pequeños nacidos antes de que inicie la circulación del virus.

Un avance insuficiente en la protección

Los datos epidemiológicos muestran que, a pesar de la implementación de la vacunación materna en 2024, la carga de enfermedades por VSR sigue siendo alta. Esto sugiere que, aunque la estrategia es positiva, no abarca a todos los lactantes en riesgo.

¿Por qué persisten los casos de desprotección? Aunque la eficacia y seguridad de la vacunación materna está comprobada, muchos bebés nacen fuera del período de inmunización, lo que los deja sin la protección requerida al inicio de la circulación viral.

Para optimizar la protección durante el primer año, se propone una estrategia combinada que incluye la vacunación materna y la administración de anticuerpos para los lactantes que no recibieron la inmunización adecuada.

El Dr. Vain indica que, a pesar de una cobertura del 65% entre las embarazadas, cerca del 60% de los lactantes menores de un año podrían no estar protegidos en los meses críticos. Esto afecta especialmente a aquellos nacidos entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Se estima que alrededor de 167.000 menores de un año se encuentran en situación de riesgo en Argentina.

Recomendaciones para la protección adecuada

Los expertos sostienen que los bebés nacidos después del 1 de octubre de 2025, que no estén protegidos, deben recibir atención inmediata. Igualmente, es esencial ofrecer anticuerpos a los bebés que nazcan entre abril y septiembre si su madre no recibió la vacuna, algo que sucede en aproximadamente el 30% de los casos.

El grupo de lactantes desprotegidos también incluye a bebés prematuros y aquellos nacidos antes de los 14 días posteriores a la vacunación materna, el tiempo necesario para que se desarrollen anticuerpos.

La Dra. María Paula Della Latta, especialista en pediatría, subraya la importancia de integrar diferentes opciones de prevención, destacando la necesidad de un enfoque unido entre todas las instituciones de salud para proteger efectivamente a los lactantes durante su primera exposición al VSR.

Las recomendaciones actuales de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) incluyen el uso de anticuerpos monoclonales de acción prolongada para todos los lactantes o una combinación de vacunación materna con estos anticuerpos para aquellos que no estén protegidos por la vacunación.

La Sociedad Argentina de Pediatría y otras organizaciones hacen hincapié en una estrategia integral que asegure la protección de todos los menores de un año que enfrentan su primera temporada de VSR. La dependencia de una sola estrategia de prevención podría dejar a muchos bebés sin la protección necesaria.