CDMX y Edomex: Manifestaciones, bloqueos y accidentes. Se reanuda la circulación en Diagonal 20 de Noviembre, Cuauhtémoc – 27 de marzo

Reabren la Diagonal 20 de Noviembre: Actualidad sobre la Circulación en la Ciudad

La circulación en la Diagonal 20 de Noviembre se reanuda tras las manifestaciones, mientras que otros puntos de la capital aún presentan restricciones.

La reanudación de la circulación en la Diagonal 20 de Noviembre entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, marca un alivio para los conductores. Sin embargo, la caseta de Tlalpan en la autopista México-Cuernavaca permanece cerrada en ambos sentidos debido a la presencia de manifestantes.

Rutas Alternativas Recomendadas

Se aconseja utilizar como opciones de desvío el Viaducto Elevado Tlalpan o la carretera libre federal, para evitar contratiempos en el trayecto.

Puntos Críticos por Manifestaciones

A lo largo del día, se han identificado varios lugares donde podrían ocurrir manifestaciones:

Puntos Clave en Cuauhtémoc

Av. Insurgentes Sur y James Sullivan , col. San Rafael

, col. San Rafael Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque , col. Centro

, col. Centro Av. Juárez no. 50, col. Centro

Otras Zonas a Tener en Cuenta

Av. Río Churubusco y Añil , col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente)

, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente) Periférico Sur no. 4829 , col. Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan

, col. Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan Manzanillo no. 49, col. Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc

Los ciudadanos deben estar atentos a la concentración de manifestantes en estos lugares, que puede afectar el tráfico durante gran parte del día.

Mantente informado sobre las situaciones actuales en las principales vías del Estado de México y la Ciudad de México.