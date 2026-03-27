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Euro y Euro blue: Cotización del viernes 27 de marzo

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Hoy: El Euro Blue y su Cotización del 27 de Marzo

El euro blue se posiciona en cifras destacadas este viernes, mientras los mercados se ajustan a las nuevas normas económicas. Conoce todos los detalles y cómo se mueve la divisa en los diferentes bancos del país.

Euro Blue: Cotización Actualizada

Este 27 de marzo de 2026, el euro blue se encuentra a $1.760,75 para la compra y $1.693,75 para la venta. La diferencia entre el euro informal y el oficial se ha reducido gracias a la política de sinceramiento del mercado.

Euro Oficial: Precios de Hoy

De acuerdo a los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cotiza hoy a $1.525,00 en la compra y $1.625,00 en la venta.

Combustibles: el Gobierno implementa cambios para mitigar el impacto del crudo en los precios.

Euro Tarjeta: Datos Para el Turista

La cotización del euro tarjeta, utilizado por los turistas, se encuentra en $2.154,23 para la compra y $1.561,85 para la venta.

La Cotización del Euro en Bancos Argentinos

Este viernes, los precios del euro en diferentes entidades bancarias son los siguientes:

Banco Ciudad: $1.555,00 (compra) / $1.655,00 (venta)
Banco Nación: $1.525,00 (compra) / $1.625,00 (venta)
Banco Patagonia: $1.576,33 (compra) / $1.666,65 (venta)
Banco Supervielle: $1.540,00 (compra) / $1.636,00 (venta)
Banco Francés: $1.580,00 (compra) / $1.640,00 (venta)

La «Niebla de Guerra» afecta los mercados, haciendo caer el rebote en Wall Street.

Dólar Blue: Cotización Actual

El dólar blue también está en el foco, cotizando a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta en el mercado paralelo.

Ormuz comienza a activarse: Estados Unidos informa sobre el aumento de buques y el fin de la parálisis total.

El dólar blue, que opera en el mercado informal, se mantiene generalmente más alto que el valor oficial, evidenciando las tensiones económicas actuales.

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