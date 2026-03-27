Guillermo Francella debuta en teatro con ‘Desde el jardín’: ‘Este es mi personaje más alto, no me queda nada’

El aclamado actor argentino Guillermo Francella se prepara para cautivar nuevamente al público con su interpretación del icónico personaje Chance Gardiner en «Desde el Jardín», una obra que promete ser un éxito rotundo. Este sábado 28 de marzo, el Teatro Metropolitan será testigo del regreso esperado de Francella.

Un Regreso Triunfal

Francella, reconocido por su talento y versatilidad, ha deleitado a la audiencia con su trabajo en producciones como El Encargado y Homo Argentum. Su nueva propuesta, Desde el Jardín, es una adaptación del clásico Being There de Jerzy Kosinski, donde da vida a un hombre simple que, por casualidades de la vida, se convierte en un personaje influyente en el entorno político.

Una Historia que Persiste

El interés de Francella por este proyecto se remonta a décadas atrás. Recordó cómo quedó intrigado por la actuación de Peter Sellers en la película y lo inspiró a querer llevar la historia a las tablas. “La trama y el enfoque del autor me atraparon”, afirma con entusiasmo. Fue en una conversación con sus colaboradores, Adrián Suar y Pablo Kompel, que decidieron hacer realidad este sueño: la adquisición de los derechos para la realización de la obra.

Preparativos en el Teatro Metropolitan

A medida que se acerca el gran día, el Teatro Metropolitan se transforma. Nuevas butacas de cuero negro, una escenografía que imita un jardín y elementos decorativos llenan el espacio, creando una atmósfera vibrante y visualmente cautivadora. Francella, con una dedicación meticulosa, supervisa cada aspecto del montaje, asegurándose de que todo esté en su lugar.

Un Proceso Detallado

La minuciosidad en su preparación es evidente. Ha revisado la novela en múltiples ocasiones, utilizando el texto como referencia para su actuación. “He leído la obra tres veces; simplemente quiero hacerlo bien”, comenta. Francella muestra un profundo respeto por el material original, eligiendo mantener la esencia del guion sin adaptaciones al contexto argentino.

Un Personaje que Marca la Diferencia

El rol de Chance Gardiner ofrece a Francella una oportunidad única para explorar un personaje atípico. “Este es un ser humano singular, un reto interpretativo que me fascina”, expresa. La obra es una reflexión sobre cómo la apariencia puede predominar sobre el contenido, una sátira que invita a la risa y a la introspección.

Un Elenco Brillante

Junto a él, el elenco incluye talentosos actores como Martín Seefeld y Andrea Frigerio, quienes aportan su propia esencia al espectáculo. Francella describe la experiencia como «un cóctel fantástico» que promete emoción, ternura y momentos de humor. “La idea es que el público se lleve una experiencia gratificante”, agrega.

Expectativas Elevadas

Con varios proyectos en el horizonte y una energía renovada, Francella se muestra optimista. “Cada día es una nueva aventura; estoy completamente inmerso en este trabajo, y eso me hace sentir vivo”, concluye con una sonrisa.

Un Sueño Hecho Realidad

A medida que todo se alista para el estreno, la conexión de Francella con su personaje y su dedicación a la obra prometen un espectáculo inolvidable. Con cada planta y cada detalle del escenario hablando de su compromiso, el actor está listo para ofrecer al público una interpretación que quedará grabada en la memoria de todos.