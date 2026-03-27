Niebla de Guerra: Wall Street Frena su Rebote

La reciente inestabilidad en los mercados internacionales ha dejado a los inversores en un estado de alerta, impactando tanto en Wall Street como en el panorama económico local de Argentina.

Tensiones Geopolíticas y Caída en Wall Street

En las últimas horas, el optimismo en torno a las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos se ha desvanecido, causando que los índices neoyorquinos pierdan terreno. Wall Street se vio afectada, con el S&P 500 cayendo un 1,59% y el Nasdaq disminuyendo un 2,19%, lo que indica una corrección técnica significativa tras varias semanas de crecimiento.

La Subida del Petróleo y su Impacto

El precio del petróleo también ha experimentado un repunte, con el Brent alcanzando los USD 102,00 y el WTI USD 94,50. Este aumento ha sido atribuido a la falta de avance en las negociaciones internacionales, lo que ha generado un clima de incertidumbre en el mercado energético.

La Respuesta de Irán y su Repercusiones

En un inesperado giro, el presidente estadounidense Donald Trump mencionó que Irán había permitido el paso de varios buques petroleros en el Estrecho de Ormuz, lo que fue recibido con escepticismo por los analistas. A pesar de este gesto de buena fe, el acceso sigue siendo limitado, lo que contribuye a la tensión en los precios del crudo.

Desempeño de las Grandes Tecnológicas

Las grandes empresas tecnológicas también se han visto afectadas, con caídas significativas en acciones como Meta, que perdió un 8,2% tras enfrentar problemas judiciales, y Microsoft, que anunció un paro en contrataciones en áreas clave para mantener márgenes ante la incertidumbre económica. Las empresas de memoria, como Micron y SanDisk, también sufrieron caídas drásticas, reflejando los temores del mercado sobre la demanda futura.

El Oro y la Inversión en Activos

El metal precioso también ha sentido la presión, con una disminución del 2,6% en su valor, colocándose en USD 4.475 la onza. Las fluctuaciones en el mercado han llevado a muchos inversores a regresar al efectivo, disminuyendo su interés en activos que no generen rendimiento.

Impacto en el Mercado Argentino

El panorama local no es más alentador, con un sentimiento de apatía que ha vuelto tras un ligero optimismo. El riesgo país se mantiene elevado, reflejando la tensión global y la falta de claridad en el contexto internacional. Tras una leve recuperación, el Merval ha mostrado signos de desaceleración, registrando caídas cerca del 1% en dólares.

El Peso Argentino y la Volatilidad Local

Una de las pocas notas positivas ha sido la inesperada estabilidad del peso argentino. Sin embargo, el encarecimiento del dólar a nivel global podría generar futuras tensiones en el tipo de cambio local, dejando a los economistas en alerta sobre posibles cambios en la volatilidad del mercado interno.