Reformas Porteñas de LLA: Reducción de Impuestos, Cambios en el Estado y Estrategias Firmes en Seguridad

Propuestas Transformadoras de La Libertad Avanza para Modernizar la Capital

La Libertad Avanza, el bloque liderado por Pilar Ramírez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un ambicioso paquete de propuestas que busca reformar profundamente la administración local, priorizando la reducción de impuestos y la modernización del Estado.

Nuevas Reformas Fiscales y Administrativas La iniciativa destaca por su enfoque en eliminar tributos considerados nocivos y aligerar la carga fiscal sobre los pequeños contribuyentes. Entre las medidas más relevantes se encuentran la eliminación del Impuesto a Sellos en transacciones inmobiliarias y la reducción en el impuesto inmobiliario, además de beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos. Además, se busca eliminar impuestos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos a plazos, promoviendo así un entorno más amigable para la inversión. Impulso a la Libertad Comercial Un aspecto clave del proyecto es la propuesta de “libertad comercial”, diseñada para desmantelar las barreras burocráticas existentes. Se incluirá la implementación del silencio administrativo positivo, lo cual permitirá que las actividades se habiliten automáticamente si el Estado no responde dentro de un plazo establecido.

Modernización del Estado: Eficiencia y Digitalización El bloque también propone un avance hacia una administración más digital e interactiva. Las propuestas incluyen la creación de un catálogo único para trámites y la centralización de información, lo que permitirá reducir los tiempos de espera y la discrecionalidad en los procesos. Incentivos a la Inversión y Desarrollo Económico Asimismo, se plantean incentivos para la inversión a través de regímenes fiscales favorables y financiamiento del Banco Ciudad, orientados a proyectos de mediana escala. Estas medidas buscan brindar estabilidad jurídica y fomentar la creación de nuevos empleos.

Ley Bases y Desburocratización Entre las propuestas estructurales destacadas se encuentra una “Ley Bases” para la Ciudad. Esta ley buscará desburocratizar procesos, implementar plazos claros para la respuesta del Estado y ampliar la digitalización. La transformación institucional incluye la modificación de la Ley de Comunas, para transferir competencias y mejorar así la gestión a nivel local, lo que también contribuirá a la reducción del gasto público.

Iniciativas en Seguridad y Orden Público Las propuestas en materia de seguridad son centrales. Se plantea la reducción de la edad de imputabilidad y la reforma del Código Contravencional, con sanciones más estrictas para garantizar una convivencia urbana pacífica. Además, se propone regular de manera rigurosa la actividad de los «trapitos», aumentando las sanciones en caso de organización o intimidación.