Comodoro se une: campaña para financiar la cirugía de una joven

La comunidad de Comodoro Rivadavia se moviliza para ayudar a Priscila, una adolescente de 14 años con un diagnóstico de doble escoliosis severa. Su familia necesita apoyo para financiar un tratamiento crucial en Buenos Aires.

La realidad de Priscila: un diagnóstico que exige acción

Priscila, con solo 14 años, enfrenta una ardua batalla contra la doble escoliosis que afecta tanto su columna dorsal como lumbar. El tratamiento que necesita es una cirugía de alta complejidad, la cual se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desafíos económicos y el costo del tratamiento

Uno de los principales obstáculos que enfrenta su familia es el elevado precio de la prótesis importada, que varía con el valor del dólar. Además, deberán permanecer en Buenos Aires durante al menos un mes para garantizar una adecuada recuperación y cubrir los gastos médicos asociados.

Actividades solidarias para recaudar fondos

Para lograr recaudar los fondos necesarios, los amigos y familiares de Priscila han puesto en marcha una serie de iniciativas gastronómicas. Luego de comenzar con la venta de pollos a la parrilla, budines y pizzas, ya están organizando una venta de sorrentinos caseros.

Cómo ayudar a Priscila

Quienes deseen colaborar de manera más directa, pueden realizar aportes a través de un Alias bancario. «Es una cirugía muy compleja y los costos, al estar dolarizados, se vuelven muy difíciles de alcanzar sin el apoyo de todos», expresan desde su círculo cercano, apelando a la solidaridad de la comunidad.

Los interesados en adquirir productos o hacer una Donación pueden comunicarse con la familia al teléfono 2966419674 para obtener más detalles sobre cómo participar. Cada contribución, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en la vida de Priscila y ayudarla a mejorar su calidad de vida.