Escándalo en Salta: Boda en zona protegida con autorización falsa

Scándalo en Salta: Denuncian Boda con Permiso Falsificado en la Quebrada de las Conchas

Una controversia ha estallado en la provincia de Salta tras la realización de una boda en la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida, donde el gobierno ha denunciado el uso de un permiso aparentemente adulterado. La Justicia ya ha comenzado a investigar este asunto que inquieta a la comunidad.

Imágenes que Desencadenaron la Polémica La controversia surgió cuando las fotos de la boda de Nicole Pocoví y Federico Maran se hicieron virales en redes sociales. Los recién casados compartieron sus imágenes en Instagram, lo que provocó la intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, que aseguró que el permiso presentado para la celebración “no fue emitido por el organismo competente”.

Un Permiso Apócrifo Desde el área gubernamental, se ha declarado que el documento utilizado es falso. Como resultado, el gobierno provincial ha formalizado una denuncia judicial para proteger la legalidad de los actos administrativos y la integridad de esta zona de gran valor ambiental.

La Respuesta del Titular del Organismo Ambiental El titular de la Secretaría de Ambiente, Alejandro Andazábal, manifestó a los medios locales: «No autoricé nada, ese documento es falso. Actuaremos hasta las últimas consecuencias.»

Investigación en Marcha El escándalo ha tomado fuerza tras las denuncias recibidas por parte de la Municipalidad de Cafayate, que indicó que la ceremonia carecía de los permisos necesarios. El municipio enfatiza que el uso de un área protegida está regido por normativas específicas para su conservación.

Legislación sobre Áreas Protegidas El gobierno de Salta ha recordado que las actividades en estas zonas están reguladas por la Ley 7.070 y la Ley 7.107, que exigen una evaluación de impacto ambiental previa y documentación técnica adecuada para cualquier intervención.

Responsabilidades Legales en Juego La situación ha sido asignada a la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien investiga el posible delito relacionado con el permiso que se presentó como válido pero cuya autenticidad está en duda. La Unidad Fiscal Contravencional también ha tomado acciones debido a la falta de la autorización administrativa necesaria.

Un caso que pone de relieve la importancia de proteger nuestros espacios naturales y las responsabilidades que conllevan las actividades en ellos.