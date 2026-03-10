Argentina, condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Marcela Iglesias

La Corte IDH determinó que Argentina es responsable por la falta de supervisión en un trágico incidente en el Paseo de la Infanta en 1996, donde falleció una niña de seis años.

Un Trágico Suceso que Repercutió en la Sociedad

El 5 de febrero de 1996, durante una salida escolar en el Paseo de la Infanta, una escultura de más de 200 kilos se desplomó y ocasionó la muerte instantánea de Marcela Iglesias, una niña de solo seis años. Otras dos niñas resultaron heridas en este lamentable accidente.

Investigaciones y Culpables

En diciembre de ese mismo año, se procesó al escultor Danilo Danzinger y a la galerista Diana Lowenstein por homicidio culposo. También fueron imputados varios funcionarios municipales, entre ellos Héctor Torea, Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale. Aunque la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos, en 2005 se declaró la prescripción del caso, generando un profundo descontento social.

La Intervención de la Corte Interamericana

El caso fue llevado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que lo elevó a la Corte IDH por su relevancia. La Corte enfatizó que el Estado argentino había fallado en realizar una investigación exhaustiva y en sancionar a los responsables, evidenciando una clara violación de los derechos humanos de Marcela Iglesias y de sus padres.

El Estado Argentino en el Banquillo

En agosto pasado, el gobierno argentino presentó su defensa en el proceso. La sentencia liberada este lunes subrayó que Argentina debe realizar una disculpa pública a la familia Iglesias y coordinar la creación de un espacio recreativo en honor a Marcela.

El Reconocimiento de los Derechos Violados

Por cuatro votos contra dos, la Corte IDH también confirmó que se violaron los derechos a la vida y la integridad personal de Marcela, así como los de sus padres. Los artículos 4, 5.1 y 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sirvieron como fundamento para esta decisión histórica.

Esperanza en la Justicia

La resolución busca no solo reparar el daño a la familia Iglesias, sino también establecer un precedente en la gestión de espacios públicos y la responsabilidad del Estado en la supervisión de su seguridad. El tribunal internacional hizo eco de la angustia de muchas familias que, como la de Marcela, deben enfrentar la falta de justicia en situaciones similares.

La Corte, compuesta por destacados jueces internacionales, sigue la tarea de velar por el respeto a los derechos humanos en la región, anhelando que este fallo sea un paso hacia un sistema más justo y responsable.