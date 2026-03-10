Crisis en Medio Oriente: Aumento de la energía amenaza la inflación en Europa

El reciente conflicto en Medio Oriente está reconfigurando la economía europea, generando inquietudes sobre la escalada de precios de la energía y sus efectos inflacionarios. El analista internacional Diego Estéves comparte su visión desde Madrid.

La agudización de las tensiones en Medio Oriente tiene consecuencias notables en la economía europea. Diego Estéves, economista y analista internacional, destacó en una entrevista con Canal E que el aumento del precio de la energía ya se siente con fuerza en el viejo continente.

Aumento en los preios del combustible

El analista señala que el costo del diésel ha experimentado un incremento significativo: “El diésel que estaba a aproximadamente 1,30 euros ha saltado a 1,70 euros, lo que marca un aumento considerable”. Este incremento, cifra que se sitúa entre el 18% y el 20%, plantea un desafío para la Unión Europea, que enfrenta no solo el incremento de gastos logísticos, sino también potenciales efectos inflacionarios en un contexto ya complicado.

Energía más cara en un contexto complejo

Este conflicto se suma a otros desafíos energéticos en Europa, derivados de la disputa entre Rusia y Ucrania. Estéves explicó que Europa, que anteriormente dependía de la energía económica de Rusia, se ha visto obligada a redirigir sus adquisiciones hacia fuentes en el Golfo Pérsico y Estados Unidos debido a las sanciones. Sin embargo, la escalada militar actual amenaza estas nuevas rutas de suministro.

“El objetivo de Irán se centra en obstruir el complejo energético del Golfo Pérsico”, agregó Estéves, subrayando el impacto directo en los precios mayoristas de la energía, que podría trasladarse rápidamente a los hogares europeos. El economista advierte sobre el aumento que podrían experimentar las facturas de servicios en el próximo mes, anticipándose a una situación financiera complicada para los ciudadanos.

Proyecciones inflacionarias

Si la crisis se prolonga, el economista prevé un panorama inflacionario similar al de la crisis energética impulsada por la guerra en Ucrania, con una posible tasa de inflación cercana al 10% anual. Este nivel de incertidumbre pone en jaque la estabilidad económica de la región.

Perspectivas de crisis y otros factores

A pesar de la preocupación generalizada, Estéves no considera que estemos ante una crisis global inminente. “Aún no veo un caos global”, afirmó, asegurando que aunque los mercados muestran tensiones, la situación se encuentra lejos de los grandes choques petroleros que se vivieron en décadas pasadas. Añadió que la normalización parcial del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz ha contribuido a calmar un poco esas inquietudes.

Sin embargo, enfatiza que el verdadero determinante de la evolución económica radica en la duración del conflicto. “Todo depende del tiempo que se extienda esta situación”, concluyó.