Camioneta en llamas: dos soderos la apagan a sifonazos

Un hecho sorprendente tuvo lugar en Pergamino cuando la urgencia se encontró con la solidaridad. La rápida intervención de dos soderos y la colaboración de transeúntes ayudaron a controlar un incendio en una camioneta que comenzó a arder en plena calle.

Este jueves, cerca del mediodía, una camioneta Fiat Toro gris se detuvo en la intersección de boulevard Alsina y Ameghino, momento en que el conductor advirtió que humo gris comenzaba a salir del motor. La situación se tornó crítica, ya que las llamas comenzaron a devorar el vehículo.

Un Intento Fallido de Controlar el Fuego

El conductor, alarmado, intentó apagar el fuego con su matafuegos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Resignado, comenzó a retirar sus pertenencias del vehículo en llamas.

La Llegada de los Soderos

Dos soderos que pasaban por el lugar no dudaron en ofrecer su ayuda. Tomando varios sifones, rápidamente comenzaron a combatir las llamas, mostrando una valentía y solidaridad destacables.

Colaboración Ciudadana

Algunos transeúntes se sumaron a la causa, utilizando los sifones para tratar de contener el incendio hasta que llegara la asistencia profesional. Su intervención fue crucial para evitar que el fuego se extendiera más allá del vehículo.

La Intervención de los Bomberos

Finalmente, los Bomberos Voluntarios de Pergamino arribaron al lugar y controlaron el incendio, realizando tareas de enfriamiento para prevenir que el fuego se reavivara.

Un Recuerdo Viral

La peculiar escena fue capturada por varios vecinos, y el video se volvió viral en las redes sociales, mostrando un acto de solidaridad en medio de una emergencia. Según informes locales, el incendio fue causado por un desperfecto en el motor de la camioneta.

Sin Heridos, Pero con Daños

Afortunadamente, no hubo heridos en el incidente, aunque la camioneta sufrió serios daños en su parte delantera, donde comenzó el fuego.