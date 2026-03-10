Crisis en Medio Oriente: Trump asegura que la guerra con Irán terminará pronto, pero Teherán reafirma su control sobre el tiempo del conflicto.

La situación en el Medio Oriente se complica cada vez más. Irán ha declarado que está dispuesto a seguir con sus ofensivas, mientras el gobierno australiano otorga visas humanitarias a jugadoras de fútbol iraníes.

Irán Mantiene su Firmeza en el Conflicto

El canciller de Irán, Abbas Araghchi, ha afirmado que su país está preparado para continuar los ataques de misiles el tiempo que sea necesario. Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente tensión, especialmente tras los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que la guerra con Irán podría terminar “muy pronto”.

Futuro de las Negociaciones

Araghchi dejó claro que las conversaciones con el gobierno de EE. UU. no están en la agenda, un claro indicativo de la escalada de la crisis. “Estamos listos para asumir las consecuencias”, declaró en una entrevista con PBS News.

Protestas por la Seguridad de Jugadoras Iraníes

En Australia, el gobierno ha confirmado que se han otorgado visas humanitarias a cinco jugadoras de la selección nacional de fútbol iraní, quienes estaban en el país para la Copa Asiática. Esto ha generado protestas en el Gold Coast, donde un grupo de manifestantes intentó bloquear el autobús que trasladaba a las jugadoras desde su hotel.

Reacciones de los Manifestantes

Durante el incidente, los manifestantes exigieron el retorno de las jugadoras y denunciaron la situación de las mujeres en Irán. “¡Salvemos a nuestras chicas!”, gritaban, mientras las fuerzas policiales intervenían para despejar el camino del autobús, donde se pudo ver a al menos una jugadora en lágrimas.

Desarrollo de la Crisis en el Medio Oriente

En un contexto más amplio, las tensiones continúan creciendo en la región. Trump ha descrito la guerra contra Irán como una “excursión a corto plazo” y sostuvo que concluirá “muy pronto”, pese a que el conflicto persiste.

Impacto en la Economía Global

La situación ha llevado a un aumento significativo en los precios del petróleo, con un aumento del 20% que ha suscitado preocupaciones sobre la estabilidad económica mundial. Irán ha amenazado con no permitir la exportación de petróleo si los ataques continúan, una advertencia que podría tener repercusiones más amplias.

Asilo y Derechos de las Jugadoras

El anuncio de visas humanitarias ha dado esperanza a más jugadoras del equipo, quienes buscan seguridad. “Las jugadoras deben ser informadas de sus derechos y oportunidades de protección en Australia”, afirmó un portavoz de Amnistía Internacional.

Próximos Pasos

A medida que la situación en el Medio Oriente evoluciona, nuevas manifestaciones y ataques son inevitables. Las decisiones políticas, tanto en Irán como en Australia, marcarán la pauta de la próxima fase de esta crisis internacional.