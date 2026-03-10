Milei inaugura la Argentina Week para atraer más inversiones extranjeras

La jornada inaugural se llevará a cabo en el emblemático edificio de JPMorgan en Park Avenue, donde Milei se reunirá con Jamie Dimon, CEO del banco, conocido por su influencia en el panorama financiero internacional. Es raro que Dimon comparta escenario con líderes políticos latinoamericanos, lo que resalta la importancia del evento.

Argentina Week se desarrolla en un momento complicado, con tensiones entre EE.UU. e Irán y fluctuaciones en los mercados. Durante su discurso, Milesi compartirá el escenario con Dimon, cuyo respaldo podría potencialmente mover los mercados a nivel global.

Javier Milei durante una cena en Nueva York

Discursos que Marcan la Agenda

En las últimas 24 horas, Milei ha pronunciado discursos clave en la Universidad de Yeshiva y en la Gala Algemeiner Jewish 100, reafirmando su apoyo a EE.UU. e Israel en su lucha contra Irán y planteando un discurso que apela a la moral histórica de Occidente. Es probable que hoy utilice estos conceptos para destacar por qué Argentina es un destino seguro para los inversores.

“La moral es una parte integral de nuestra civilización. Debemos defender nuestro legado, que se basa en el respeto, la libertad y la propiedad”, expresó el presidente durante una ceremonia en la que recibió el premio Guerrero de la Verdad.

Expectativas para el Evento

Más de 200 inversores, banqueros y CEOs de importantes corporaciones seguirán de cerca las intervenciones de Milei y Dimon. También se espera la presencia de gobernadores de diversas fuerzas políticas, lo que refleja la relevancia del encuentro dentro y fuera del país.

Después de esta serie de actividades, Milei no permanecerá en Nueva York. Tiene programado un vuelo hacia Chile para asistir a la toma de posesión de José Kast como presidente, regresando a Buenos Aires tras el evento.