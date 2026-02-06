Argentina se lleva 2,7 millones de euros, el premio más grande en la historia de Pasapalabra España

Una argentina hace historia en Pasapalabra: ¡gana 2,7 millones de euros!

Rosa Rodríguez, oriunda de Quilmes y radicada en España, se alza como la mayor ganadora del programa tras una emocionante ronda final.

En una emocionante jornada, Rosa Rodríguez, una argentina de 32 años, se convirtió en la ganadora más destacada de la versión española de Pasapalabra. Logró resolver El Rosco y se llevó un impresionante pozo de 2,7 millones de euros, la suma más alta en la historia del programa.

El momento decisivo de Rosa

Con solo tres segundos en el reloj y 24 respuestas acertadas, Rosa se arriesgó y respondió correctamente a la última letra, la M. La pregunta, lanzada por el presentador Roberto Lean, hizo referencia al jugador de fútbol americano Morrall, designado como el más valioso de la NFL en 1968. El estudio estalló de júbilo cuando pronunció el apellido correcto, dejando sin palabras a todos.

Emoción desbordante

Rosa, visiblemente emocionada, exclamó: “Estoy en shock, no sé qué está pasando”. La alegría la desbordaba y, al conocer la cifra del premio, no pudo contener las lágrimas. Este triunfo marca un hito para la concursante que había competido durante 307 programas consecutivos contra el madrileño Manu Pascual, haciendo de este duelo una de las competencias más memorables del formato en España, emitido por Antena 3.

Un duelo que captó la atención masiva

Según la agencia EFE, este reñido enfrentamiento mantuvo en vilo a una audiencia media de casi dos millones de espectadores, alcanzando un notable 20,3% de cuota de pantalla durante la temporada. Solo El Rosco logró cifras aún más altas, con picos de audiencia del 25% en determinadas emisiones.

Conociendo a Rosa Rodríguez

Rosa nació el 18 de octubre de 1993 en Quilmes, Argentina. A la edad de 7 años, su familia se trasladó a A Coruña, Galicia, donde creció. De raíces gallegas, su padre emigró a Argentina cuando era niño. Apasionada por el conocimiento y la curiosidad, Rosa decidió audicionar para el programa inspirado por momentos compartidos con su madre durante la pandemia.

Un camino hacia la victoria

Rosa se unió a Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, varios meses después de su rival Manu, quien comenzó en mayo. Como profesora universitaria de español y con una sólida formación en filología inglesa y neurociencia aplicada, Rosa demostró no solo su conocimiento, sino toda una estrategia que la llevó a superar el anterior récord de 2.272.000 euros, establecido por Rafa Castaño.