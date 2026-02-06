Tensión en Gaza: Al menos 24 muertos en cruce de acusaciones entre Israel y Hamas

La violencia en Gaza se intensifica nuevamente, dejando al menos 24 muertos, en un contexto marcado por un frágil cese al fuego y tensiones crecientes. La situación humanitaria se hace cada vez más alarmante.

Las autoridades de salud en Gaza informan que 24 personas perdieron la vida tras los últimos ataques aéreos israelíes en varias partes del territorio. Entre los fallecidos se encuentran tres niños, con al menos 38 heridos adicionales, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Israel justifica sus ataques

El ejército israelí afirma que sus operaciones tenían como objetivo a líderes militantes que representaban una amenaza para sus fuerzas. Aseguran haber eliminado a tres dirigentes de Hamas, incluyendo a Bilal Abu Assi, quien fue señalado como responsable de un ataque en octubre pasado que provocó la actual escalada de violencia.

Reacciones internacionales y condenas

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja expresó su indignación por la muerte de Hussein Hassan Hussein Al-Samiri, un paramédico que fue atacado mientras realizaba su labor humanitaria en el área de Al-Mawasi.

Impacto del cese al fuego

Desde el inicio del cese al fuego mediado por Estados Unidos el 10 de octubre, el conteo total de muertos en Gaza asciende a 556. Israel, por su parte, ha reportado la muerte de cuatro de sus soldados. Este aumento de la violencia ha generado que ocho naciones, incluidos mediadores como Egipto y Qatar, condenen lo que denominan «repetidas violaciones» por parte de Israel del acuerdo de tregua.

Desplazamientos y cruce por Rafah

El reciente anuncio de apertura del cruce de Rafah se presenta como un avance, aunque las condiciones han sido difíciles. Se registraron demoras significativas y complicaciones en el paso de palestinos hacia Egipto, con un día entero necesario para que solo 40 personas pudieran cruzar. Casi 15 pacientes y 31 de sus familiares estaban programados para cruzar hacia Egipto, pero más de la mitad del grupo fue rechazado.

Interrogantes sobre el futuro del acuerdo

A pesar de ciertos avances, como la liberación de rehenes por parte de Hamas y la posición de Israel de liberar a miles de palestinos, persisten dudas sobre el futuro control de Gaza y la posibilidad de desarme de Hamas, un punto crítico para Israel.

La situación sigue siendo volátil, y diversas facetas del acuerdo de cese al fuego parecen estancadas, incluidas la creación de un gobierno técnico palestino y la reconstrucción del sitio afectado por el conflicto.