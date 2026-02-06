Encuentran a Martín Alberto Páez

La preocupación por Martín Alberto Páez ha llegado a su fin; las autoridades informaron que fue hallado en el domicilio de su madre y se encuentra en buen estado de salud.

La División de búsqueda de personas de Comodoro Rivadavia ha confirmado la localización de Martín Alberto Páez, un hombre de 39 años que era intensamente buscado por la policía. Su hallazgo se realizó en el marco de los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Detalles de la Localización

Según las declaraciones de fuentes policiales, el hombre fue encontrado en la casa de su madre. El equipo especializado llevó a cabo la verificación del estado de salud de Martín, quien fue hallado en perfectas condiciones. Esta intervención concluyó exitosamente, permitiendo así dar por finalizada la búsqueda.