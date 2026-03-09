Argentina se une al grupo de países más seguros del mundo en tiempos de guerra global

En un contexto internacional incierto, un reciente estudio ubica a Argentina en el sexto lugar de los países más seguros frente a la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, gracias a su riqueza agrícola y ubicación estratégica.

Un análisis revelado por el renombrado medio británico Daily Mail ha tomado relevancia recientemente al clasificar a Argentina como el sexto país más seguro del mundo en caso de un conflicto global. Este informe, que comenzó a circular en 2025, coloca a Argentina justo debajo de Islandia y por encima de Chile en un ranking que evalúa diversos factores de seguridad.

Razones Detrás del Posicionamiento Argentino

La clasificación se basa en criterios cruciales que aseguran la autosuficiencia alimentaria, la distancia de potencias nucleares y la estabilidad climática del país. Estos elementos resultan esenciales para enfrentar crisis de gran envergadura.

El informe destaca que la diversidad de cultivos robustos, especialmente el trigo, proporciona a Argentina una ventaja vital para garantizar el sustento de su población. Además, su «privilegio geográfico» lo ubica lejos de los principales focos bélicos, convirtiéndolo en un actor periférico pero clave para la supervivencia en tiempos difíciles.

El Ranking de Seguridad Global

A continuación, se presentan los diez territorios considerados más seguros ante un potencial conflicto mundial, destacando la complejidad y la situación geográfica de cada uno de ellos:

Top 10 de países con menor riesgo de conflicto global:

Fiyi Tuvalu Nueva Zelanda Indonesia Islandia Argentina Chile Suiza Bután Sudáfrica

Sin embargo, la situación en países insulares como Fiyi y Tuvalu plantea desafíos, ya que el aumento del nivel del mar debido al cambio climático podría complicar su capacidad de recibir refugiados ante una crisis mundial.

Implicaciones de un Conflicto Nuclear

El análisis también aborda el impacto de un posible conflicto nuclear, que podría provocar un «intercambio catastrófico» que afectaría gravemente la producción agrícola debido a la contaminación y la falta de luz solar. En este escenario, la ubicación de Argentina se convierte en una ventaja estratégica en medio de una crisis alimentaria global.

Fuente: TiempoSur, Ámbito.