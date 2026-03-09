Valientes y en peligro: las futbolistas iraníes que desafiaron el himno en Australia

Jugadoras de Irán buscan asilo en Australia tras controversia en la Copa Asiática

Cinco integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán se encuentran bajo protección en Australia, tras un gesto de desobediencia hacia el régimen al negarse a cantar el himno nacional durante un partido del torneo continental.

Un acto de valentía en medio de la represión.

Un momento decisivo en el torneo

Las jugadoras, que debían regresar a Irán tras el torneo, manifestaron su temor a represalias por su acto de protesta antes del crucial encuentro contra Corea del Sur. La situación generó preocupación entre los aficionados por la seguridad de las deportistas.

Reacciones y protestas en Irán

La decisión de las futbolistas provocó una ola de críticas en su país. Analistas conservadores las acusaron de traición, instando a un castigo severo. El ambiente tenso en torno a las jugadoras quedó evidenciado cuando cientos de seguidores pudieron expresar su apoyo, coreando «¡Salven a nuestras chicas!» tras la salida del entrenador del estadio en Costa Dorada.

Escenas dramáticas en el hotel

Fuentes informaron que el grupo de jugadoras abandonó el lobby del hotel donde se hospedaban, tras recibir apoyo de activistas. Moments después, un segundo grupo de miembros del equipo mostró señales de pánico mientras recorrían rápidamente el hotel.

La búsqueda de asilo

Un familiar de una de las futbolistas, que prefirió mantener su identidad en secreto, aseguró que las jugadoras están bajo custodia policial y planean solicitar asilo en Australia. «Quiero besarles la mano a todos los que ayudaron», expresó el familiar a la prensa local.

Intervención internacional

Incluso el expresidente estadounidense Donald Trump recurrió a su red social para exigir que Australia conceda asilo a las deportistas, sugiriendo que Estados Unidos podría aceptarlas si no se tomaban acciones prontas.

Voces a favor de la seguridad de las jugadoras

Craig Foster, notable activista de derechos humanos y excapitán del equipo nacional de fútbol de Australia, declaró que las jugadoras merecen apoyo y seguridad. En cuanto a sus reacciones tras el partido, algunos espectadores se sintieron orgullosos de las feministas iraníes que se pronunciaron durante el torneo.

El dilema de las futbolistas

La presión sigue aumentando para que las jugadoras consideren las opciones de asilo. Sin embargo, su lealtad a sus familias en Irán complica las decisiones. Algunas jugadoras podrían estar temerosas de las posibles repercusiones para sus seres queridos.

Clima de represión

A medida que avanza el torneo, sigue sin estar claro qué camino tomarán las jugadoras. La entrenadora del equipo, Marziyeh Jafari, manifestó su deseo de regresar al país y reunirse con su familia, reflejando la incertidumbre que enfrentan.

Un futuro incierto para el equipo iraní

Ante la creciente preocupación por la seguridad en Irán, el gobierno australiano se ha mantenido cauto, pero ha expresado su solidaridad con las mujeres y niñas de Irán, indicando que el régimen actual ha ejercido una dura represión. La situación sigue siendo delicada, mientras los aficionados continúan mostrando su apoyo incondicional a las jugadoras.