Gran multitud en la Avenida de Mayo en la marcha feminista

El Día Internacional de la Mujer, celebrado este año el 8 de marzo, reunió a miles de manifestantes en una acción clave que también abogó por un paro nacional, con el objetivo de visibilizar la urgencia de los reclamos sociales.

Una marcha con propósito: justicia y derechos

La movilización, que prácticamente llenó la Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada, no fue masiva pero destacó por su potente mensaje de resistencia al ajuste económico y la falta de políticas de género. La protesta, organizada por diversas agrupaciones feministas, centró su atención en el Ejecutivo, evidenciando el rechazo a las reformas que afectan a las mujeres en la Argentina.

Los mensajes que resuenan en las pancartas

Los carteles, muchos confeccionados a mano, expresaron el sentir de las presentes: desde «Prefiero ser una rebelde y no una esclava» hasta «No quiero flores, quiero derechos». La desesperación y la lucha quedaban evidentes en cada frase, reflejando un profundo descontento colectivo ante la situación actual.

Recuerdos y reivindicaciones

La protesta incluyó un emotivo homenaje a las mujeres víctimas de femicidios. Una manta con nombres bordados simbolizaba el dolor de las familias, acompañada por aquellos que han perdido a sus seres queridos. «Estamos acá por el retroceso en las políticas de género», afirmó Dayra, quien clama por un reconocimiento de la violencia de género. «Ya no hay asistencia, se han perdido nuestros derechos».

Historias que conmueven

Mara Avila, quien ha documentado su historia familiar en el filme “Femicidio. Un caso, múltiples luchas”, también estuvo presente, enfatizando que el sufrimiento derivado de la violencia de género trasciende el femicidio. Ella busca que su voz y la de otras mujeres resuene en esta lucha constante.

Reclamos económicos y laborales

La movilización se extendió más allá de la violencia; reclamó por mejores condiciones laborales. Las mujeres, que sufren desocupación y bajos salarios, se unieron para exigir igualdad y justicia en un contexto de creciente precarización. La diversidad de participantes incluyó desde empleadas domésticas hasta científicas, todas unidas en la lucha por sus derechos.

Una jornada de lucha colectiva

Las integrantes de distintas agrupaciones, como las Madres de las Víctimas de Trata, se unieron también en esta marcha. La participación de centros de estudiantes y sindicatos mostró la fuerza colectiva de un movimiento decidido a cambiar la realidad. «Nuestros cuerpos no son mercancía», reiteraron quienes abogan por la defensa de la autonomía de las mujeres.

Cierre en Plaza de Mayo

Al caer la tarde, la movilización culminó en Plaza de Mayo con la lectura de un documento que denunciaba las reformas que buscan despojar derechos a través del ajuste. El texto hizo hincapié en la necesidad de unir fuerzas para enfrentar el ataque a las políticas sociales.

La lucha por la igualdad y la justicia sigue vigente y se convierte cada vez más en un imperativo social. Las voces femeninas resuenan firmes, exigiendo un cambio real y significativo en la sociedad argentina.