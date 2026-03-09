Impacto de las Tasas Municipales: Aumentan Precios y Desestabilizan la Economía

Las tasas municipales, que deberían ser compensadas por servicios específicos, se están transformando en una carga pesada para los consumidores. Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, ofrece un análisis profundo de este fenómeno y su impacto en la economía.

En una charla con Canal E, Matías Olivero Vila, contador y abogado, expone cómo las tasas municipales se comportan a menudo como impuestos encubiertos, afectando a empresas y consumidores.

¿Qué son las tasas municipales?

Olivero Vila señala que las tasas deben estar vinculadas a un servicio específico que un municipio ofrece. “Para que haya una tasa, tiene que existir una contraprestación. Esto las distingue de los impuestos”, destaca. Los servicios típicos incluyen alumbrado y limpieza, donde debe haber una verificación del servicio prestado.

El Problema de los Costos

No obstante, el verdadero desafío radica en cuánto se cobra. Según la tradición del derecho tributario, el monto de una tasa debe reflejar los costos reales del servicio proporcionado por el Estado, no los ingresos de las empresas. “El costo debe estar relacionado con el servicio recibido, no con la facturación de las empresas”, indica.

Repercusiones en el Mercado y el Consumidor

Las consecuencias de estas tasas no solo afectan a los negocios, sino que eventualmente impactan al consumidor final. “Las tasas se trasladan, tarde o temprano, al cliente”, explica Olivero Vila. A medida que los costos tributarios aumentan, algunos productos pueden incluso dejar de estar disponibles en el mercado.

El Concepto de “Sal Tributaria”

Olivero Vila presenta el término “sal tributaria”: el consumidor frecuentemente solo identifica impuestos visibles, como el IVA, ignorando la compleja red de cargas fiscales que afecta el precio final. “Debemos abogar no solo por la reducción de impuestos visibles, sino también de los que se ocultan en el proceso productivo”, enfatiza.

Transparencia Fiscal: Un Paso Crucial

Otro desafío significativo es la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre el verdadero impacto de los impuestos en su vida diaria. Desde Lógica, promueven un régimen de transparencia fiscal, que busca mostrar claramente en los recibos la parte del precio que corresponde a impuestos. “Sería ideal que cada consumidor pudiera ver, en su ticket, cuánto paga por el producto y cuánto por impuestos”, explica Olivero Vila.

¿Hacia Dónde Vamos?

Actualmente, algunos comprobantes ya muestran impuestos nacionales, pero el avance en los niveles provincial y municipal es más lento. “Una vez que esta información se haga visible, la presión para reducir impuestos crecerá”, concluye, refiriéndose a experiencias observadas en Brasil, donde el conocimiento de los impuestos llevó a la población a demandar cambios significativos.