Masiva marcha en Buenos Aires por el 9M: del Congreso a Plaza de Mayo

Masiva Movilización por el Día Internacional de la Mujer en Argentina

Este lunes, miles de mujeres y diversidades se unieron frente al Congreso de la Nación para conmemorar el 9M, una jornada marcada por la lucha por derechos laborales y sociales. La movilización, esperada y significativa, se extendió hasta Plaza de Mayo, donde se llevó a cabo el acto central.

Una Fecha Significativa: Del 8 al 9 de Marzo La decisión de trasladar la marcha del 8 al 9 de marzo buscó ampliar la participación, permitiendo que más personas se unieran al paro en un día laborable. Este cambio también fue impulsado por la necesidad de resaltar los reclamos ante el Gobierno de Javier Milei. Previo a la movilización, en un cálido encuentro de mateada en el Parque Centenario, se debatieron temas cruciales como la reforma laboral, la carga de trabajo del cuidado y la situación financiera de las familias argentinas.

Una Marcha Organizada y Solidaria La movilización, teñida de banderas y pañuelos verdes y violetas, avanzó con cortes de calles controlados por distintas organizaciones para garantizar la seguridad de los asistentes. La acción fue clara: visibilizar las consecuencias de reformas laborales que afectan a mujeres y diversidades, así como la modificación de leyes que impactan profundamente en sus vidas. De manera organizada y pacífica, los grupos se trasladaron hacia Plaza de Mayo, bajo la supervisión de un operativo policial que, aunque presente, no interrumpió el ambiente solidario de la jornada.