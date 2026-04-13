Argentina subsidia al Estado estadounidense con hasta 8.000 millones de dólares anuales

En medio de una creciente incertidumbre económica global y con el dólar cayendo frente al peso argentino, el economista Marcos Victorica propone una revisión fundamental del valor de la divisa estadounidense. En su diálogo con Canal E, sugiere un cambio estratégico hacia inversiones en activos reales.

La situación actual del dólar refleja una pérdida de valor no solo a corto plazo, sino también en comparación con activos a largo plazo. Victorica enfatiza la importancia de distinguir entre el riesgo asociado a los pesos y la rentabilidad potencial, señalando que esta última conlleva un alto grado de incertidumbre.

El Dólar y su Devaluación Constante

Victorica resalta que la problemática va más allá de la volatilidad del mercado local. “La desvalorización del dólar en relación con los activos es un fenómeno global”, afirma, aludiendo a la inflación denominando en dólares. La tendencia es evidente y afecta a todos los sectores económicos.

Para ilustrar su punto, utiliza ejemplos históricos que reflejan la caída del poder adquisitivo del dólar: “Un Mustang que costaba 2,300 dólares ahora se vende a 30,000, lo que significa que se ha desvalorizado 13 veces en términos automovilísticos. En bienes raíces, la situación es aún más crítica, con una pérdida de valor de hasta 20 veces”, apunta.

El Costo de Mantener Dólares: ¿Un Subsidio a EE.UU.?

Uno de los aspectos más reveladores que menciona Victorica es el costo de mantener dólares sin generar una inversión productiva, al que se refiere como una transferencia indirecta. “Al poseer dólares, estamos subsidiando al Estado estadounidense”, explica.

En cifras concretas, añade que “Argentina subsidia entre 3.000 y 8.000 millones de dólares cada año al mantener dólares que están perdiendo valor”. Este fenómeno se relaciona directamente con el “señoreaje”, que describe la ganancia que un Estado obtiene al emitir moneda. “El Estado te devuelve el mismo valor nominal de tus dólares, pero en la práctica, se queda con el poder adquisitivo”, concluye Victorica.