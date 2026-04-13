El PAICOR incorpora 20,000 nuevos beneficiarios y apunta a 330,000 en Córdoba

La crisis económica en Argentina ha desencadenado un alarmante incremento en la demanda de asistencia alimentaria en los comedores escolares de Córdoba. Miles de estudiantes se ven obligados a recurrir a estos servicios vitales.

El Programa de Asistencia Integral (PAICOR) en Córdoba está experimentando un notable aumento en su número de beneficiarios, con más de 20 mil nuevos inscriptos en lo que va de este año. Esta situación, explicada por el director del programa, Ezequiel Ghione, no solo se debe a la entrada de nuevos alumnos en el sistema educativo, sino también a un profundo cambio en las condiciones económicas de muchas familias.

Impacto en las Familias cordobesas

Ante la pérdida del poder adquisitivo, muchos hogares han comenzado a utilizar el servicio alimentario escolar como una solución para garantizar la nutrición de sus hijos. Este cambio refleja una realidad preocupante, donde la necesidad de asistencia se extiende a familias que tradicionalmente no requerían este tipo de ayuda.

Un Aumento Alarmante en Solicitudes “Observadas”

Un indicador que llama la atención es el incremento en las solicitudes en condición de “observadas”. Estas son familias que superan ligeramente los requisitos formales del programa, pero necesitan apoyo. Solo en marzo, se registraron más solicitudes en esta categoría que en todo el año anterior, mostrando la creciente dificultad de sectores que enfrentan desafíos económicos, sin encuadrarse en los patrones clásicos de vulnerabilidad.

Proyección del Programa PAICOR

Las estimaciones oficiales sugieren que el programa podría concluir el año asistiendo a entre 325 mil y 330 mil estudiantes, lo que representaría cerca del 40% del total de alumnos en la provincia. Esta cifra evidencia la magnitud del deterioro social actual y la necesidad urgente de intervención.

Compromiso del Gobierno Provincial

A pesar de la crítica situación, el Gobierno provincial ha garantizado que no habrá restricciones en el acceso al programa. En línea con la gestión del intendente Martín Llaryora, se asegurará la ampliación de la cobertura del PAICOR para atender la creciente demanda, reafirmando el compromiso de mantener la asistencia alimentaria como una prioridad en las políticas públicas.